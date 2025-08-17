به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که بر اساس سیاستگذاری و برنامهریزی انجام شده از سوی دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مبنی بر تدوین ۲ میلیون هکتار طرح مرتعداری تا پایان سال جاری، سطح طرحهای مرتعداری کشور از ۴۵ میلیون به ۴۷ میلیون هکتار میرسد، گفت: مطابق آخرین آمار رسمی، سطح مراتع کشور ۸۲.۹ میلیون هکتار است که از این میزان، ۵،۲ میلیون هکتار مراتع متراکم، ۲۰.۶ میلیون هکتار مراتع نیمهمتراکم و ۵۷.۱ میلیون هکتار آن را مراتع کمتراکم تشکیل میدهند.
وی با اشاره به نظام بهرهبرداری از مراتع در قالب طرح مرتعداری در سامانهای عرفی، اضافه کرد: یک میلیون و ۶۶ هزار خانوار بهرهبردار در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی با ۷۵ میلیون واحد دامی از مراتع کشور بهرهبرداری میکنند؛ این در حالی است که ظرفیت مجاز بهرهبرداری از مراتع در شرایط نرمال، ۳۵ میلیون واحد دامی است.
حسینپور با تاکید بر رویکرد اقتصادی کردن طرحهای مرتعداری تصریح کرد: سیاستگذاری دفتر امور مراتع، استفاده چندمنظوره از مراتع با رویکرد اقتصادی کردن طرحهای مرتعداری از طریق تهیه طرحهای مرتعداری تلفیقی است.
وی با تشریح فعالسازی سایر ظرفیتها و کارکردهای اقتصادی مراتع علاوه بر تولید علوفه و تأمین گوشت قرمز و دیگر فرآوردههای دامی افزود: بهرهبرداری از گیاهان دارویی و صنعتی، استفاده از ظرفیتهای طبیعتگردی و بوم گردشگری در مراتع، زنبورداری و تولید عسل و دیگر فعالیتهای متجانس با زیستبومهای مرتعی بر اساس استعداد مراتع از جمله مواردی است که در طرحهای مرتعداری پیشبینی و به مرتعداران احاله مدیریت میشود.
