خبرگزاری مهر، گروه استانها - شمیم علاالدینی: دماوند، یکی از شهرهای تاریخی و در حال توسعه استان تهران، این روزها با چالشها و پروژههای عمرانی متعددی روبهروست؛ از زیرگذر بعثت و آرامستان جدید گرفته تا کمبود جایگاه سوخت و بازار روز، مدیریت شهری دماوند با وجود محدودیتهای بودجهای و برخی موانع اداری، در تلاش است تا گره از مشکلات شهری باز کند و مطالبات مردم را پاسخ دهد.
برای بررسی آخرین وضعیت پروژههای شهری، به گفتگو با وحید رضایی، رئیس شورای اسلامی شهر پرداختیم. در این گفتوگوی تفصیلی، رضایی بهطور صریح درباره چالشها، پیگیریها و امیدهای مدیریت شهری سخن گفت، مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
*زیرگذر بعثت در چه مرحلهای است؟
درباره پروژه زیرگذر بعثت باید عرض کنم که این پروژه بهرغم ابعاد گستردهاش، در ابتدا در محدوده خدمات شهری قرار نداشت، اما بهدلیل ضرورت ترافیکی و مطالبه عمومی شهروندان، شهرداری دماوند اجرای آن را در دستور کار قرار داد. در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری، حدود ۶۰ میلیارد تومان برای فاز اول پروژه اختصاص یافته است.
با این حال، مابقی اعتبارات که انتظار میرفت از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شود، هنوز محقق نشده است، با توجه به شرایط تورمی کشور و افزایش هزینهها، برآورد فعلی برای تکمیل این پروژه به حدود ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است و تاکنون نزدیک به یکسوم از عملیات اجرایی پیش رفته و زیرساختهای اولیه، از جمله پایههای اصلی، در محل نصب شدهاند.
در حال حاضر، در حال بررسی امکان جابهجایی اعتبارات داخلی هستیم. اگر از سوی وزارتخانه و نماینده محترم مجلس، حمایتهای لازم صورت گیرد، امیدواریم پروژه تا پایان سال جاری به نتیجه برسد؛ در غیر این صورت، تکمیل آن به سال آینده موکول خواهد شد، لازم به تأکید است که شهرداری بهتنهایی قادر به تأمین کل بودجه این طرح نیست.
*وضعیت جایگاه سوخت دماوند به کجا رسید؟
در خصوص جایگاه سوخت نیز باید اعلام کنم که این مسئله از دغدغههای اصلی مردم است و ما در مجموعه مدیریت شهری بهطور جدی پیگیر آن هستیم.
مقرر شده بود جایگاهی سیار بهصورت موقت در زمینی متعلق به شهرداری احداث شود، اما متأسفانه به دلیل مشکلات مربوط به مالکیت و انطباق، مجوزهای لازم برای آغاز عملیات صادر نشده است.
در حال حاضر، بخش خصوصی علاقهمندی زیادی برای سرمایهگذاری در این زمینه نشان داده است، بهعنوان نمونه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، در محدوده ورودی از سمت بلوار یادگار امام، درخواست احداث جایگاه را ارائه داده که در دست بررسی قرار دارد، امیدواریم با رفع موانع مالکیتی، شرایط لازم برای احداث این جایگاه فراهم شود.
*بازار روز دماوند چرا هنوز راهاندازی نشده است؟
در ارتباط با نبود بازار روز نیز، باید اشاره کنم که بازار نگین که در گذشته فعالیت داشت، به دلیل واگذاری بخشی از مالکیت آن به اشخاص حقیقی و عدم وجود مدیریت یکپارچه، عملاً کارایی لازم را از دست داد، این تجربه نشان داد که برای تأسیس بازار جدید، نیاز به کنترل کامل و مالکیت مطلق شهرداری داریم.
در یک سال گذشته، برنامهریزیهایی برای راهاندازی بازار روز در محدوده مسکن مهر انجام شده است، طبق توافقات، قرار بود وزارت راه و شهرسازی قطعاتی را در ازای تعهدات مربوط به مسکن مهر به شهرداری واگذار کند، اما متأسفانه آن قطعات دارای معارض بودند و همین مسئله مانع اجرای پروژه شد.
با توجه به تراکم جمعیتی بالا در منطقه گیلاوند، اولویت ما ایجاد بازار روز در همان محدوده است، در حال حاضر سرمایهگذار وجود دارد، اما هنوز زمین مناسب و بدون معارض برای شروع پروژه به شهرداری واگذار نشده است.
*وضعیت رمپ فرار در ورودی دماوند چیست؟
درباره رمپ فرار نیز باید توضیح بدهم که اجرای این پروژه در حوزه وظایف اداره راه و شهرسازی بوده و بخشی از عملیات اولیه توسط آن نهاد انجام شده است، با این حال، اقدامات تکمیلی و ایمنسازی اطراف پروژه به شهرداری واگذار شد.
در جلسات تخصصی نیز مطرح کردیم که به دلیل شیب بالای زمین در آن منطقه، نیاز به ریزشبرداری و تمهیدات بیشتری بود که متأسفانه بهطور کامل انجام نشده و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در عملکرد پروژه شده است، با وجود اینکه این موضوع خارج از حدود قانونی وظایف شهرداری است، ما برای کمک ورود کردیم و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
*ساختوساز غیرمجاز در منطقه شِبلی چگونه کنترل میشود؟
در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه شِبلی، باید تأکید کنم که این منطقه خارج از محدوده خدمات شهری شهرداری قرار دارد و در حریم شهر است. مالکیت زمینها نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و بنابراین مسئولیت برخورد قانونی نیز با همان دستگاه است.
از سوی دیگر، شهرداری طی سالهای گذشته بهدلیل مشکلات اداری، موفق به جذب نیروی انسانی جدید نشده است، شرط ارتقا گرید شهرداری، انجام حسابرسی دقیق بود که خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته، اکنون در مراحل نهایی قرار دارد.
پس از اتمام فرآیند، امکان جذب نیرو و ارتقا سطح نظارت و کنترل در حریم شهر فراهم خواهد شد. امیدوارم در سال آینده بتوانیم تعدادی استخدام رسمی نیز داشته باشیم.
*چرا لایروبی رودخانهها جدی گرفته نمیشود؟
در خصوص انهار و رودخانههایی که از داخل شهر عبور میکنند، باید اشاره کنم که متولی اصلی این حوزه، شرکت آب منطقهای است، در گذشته، به دلیل حجم بالای بارندگی، آب جاری باعث کاهش اثر بوی فاضلاب میشد، اما کاهش نزولات آسمانی موجب غلبه جریان فاضلاب شده و در نتیجه، بوی نامطبوع در برخی نقاط شهر منتشر شده است.
شهرداری علیرغم محدودیتهای موجود، اقدام به لایروبی و در برخی موارد شستوشوی مسیرها کرده تا بهصورت موقت شرایط بهبود یابد. با این حال، حل کامل این مسئله نیازمند همکاری جدیتر از سوی دستگاه متولی است.
*آرامستان جدید در چه مرحلهای است؟
در مورد موضوع آرامستان نیز، متأسفانه در گذشته هنگام طراحی و ساخت شهرکهای جدید، پیشبینی لازم برای محل دفن متوفیان انجام نشده بود. دو سال پیش، زمینی به مساحت حدود ۳۰ هکتار از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد، اما این زمین نیز مانند بسیاری از اراضی دیگر دارای معارض بوده و هنوز بهصورت رسمی به شهرداری واگذار نشده است.
در بودجه شهرداری اعتبار لازم برای دیوارکشی و آمادهسازی آرامستان جدید پیشبینی شده است، فرماندار، نماینده مجلس و شهرداری دماوند بهصورت مستمر در حال پیگیری این موضوع هستند. با توجه به تکمیل ظرفیت آرامستان فعلی، بهویژه برای ساکنین مناطق گیلاوند و شهرکها، راهاندازی آرامستان جدید یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
در پایان از مردم شریف و صبور دماوند بابت همراهی و درک شرایط موجود تشکر میکنم.
ما در شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گرفتهایم و امیدواریم با تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و حمایت مردم، بتوانیم آیندهای بهتر برای شهر دماوند رقم بزنیم.
بر اساس این گزارش، بخش قابلتوجهی از پروژهها و مطالبات شهری دماوند، در مرحله اجرا یا پیگیری قرار دارند، اما موانع مشترکی چون کمبود اعتبار، مشکلات مالکیتی، نبود مدیریت متمرکز و هماهنگی ضعیف میان نهادهای متولی، فرآیند پیشرفت را با چالش مواجه کرده است.
با وجود این شرایط، مدیریت شهری دماوند تلاش دارد در چارچوب امکانات موجود و با تکیه بر پیگیریهای قانونی و تعامل با نهادهای فرادست، بخشی از دغدغههای اصلی شهروندان را برطرف کند. استمرار این روند، نیازمند همافزایی بیشتر دستگاههای اجرایی، حمایت جدیتر مسئولان استانی و ملی، و البته صبوری و همراهی مردم دماوند است.
نظر شما