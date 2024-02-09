به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه آئین کلنگزنی احداث دو طرح زیرگذر تقاطع جاده تهران - دماوند با بلوار شهید سلیمانی و آرامستان مرکزی شهر دماوند همزمان با دهه مبارک فجر امروز با حضور فخاری، استاندار تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این آئین، حجتالاسلام فتاحدماوندی امام جمعه دماوند، طاهرخانی فرماندار دماوند، رسولینژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، رضایی مهر شهردار دماوند، اعضای شورای اسلامی شهر دماوند، معاونین فرمانداری دماوند، حسینپور بخشدار مرکزی دماوند و جمعی از مدیران و مسئولان ادارات و شهرداری دماوند حضور داشتند.
گفتنی است که طی پیگیریهای مستمر چند ماهه مدیریت شهری دماوند، طرح زیرگذر تقاطع جاده تهران - دماوند با بلوار شهید سلیمانی به منظور کاهش وقت و جلوگیری از معطلی شهروندان و تسهیل در دسترسیهای محلی با پیشبینی اعتبار اولیه حدود ۴۸ میلیارد تومان به طول ۴۰۰ متر و عرض ۱۰ متر احداث خواهد شد و از سویی دیگر، با توجه به تکمیل ظرفیت آرامستانهای شهر دماوند، طرح احداث آرامستان مرکزی شهر دماوند به مساحت ۳۷ هکتار در فاز نخست با ۱۰ هکتار شامل طراحی و فضاسازی، دیوارکشی، غسالخانه، ساختمان اداری، روشنایی و تأسیسات با پیشبینی اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در محدوده شهرک الهیه کلنگزنی شد.
لازم به ذکر است که سه طرح عمرانی پروژه جدولگذاری و روکش آسفالت خیابانهای ۱۵ و ۱۴ شهرک الهیه، بلوار شهید رجایی و تکمیل فاز سه بلوار یادگار امام نیز مورد افتتاح قرار گرفت.
نظر شما