سرقت اینترنتی ۱.۸ میلیارد ریالی با استفاده از لینک جعلی سامانه ثنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع رسانهها بیان کرد: فردی با مراجعه به پلیس فتا شهرستان نهبندان، شکایت خود را مبنی بر دریافت پیامک حاوی لینک جعلی از سوی فردی ناشناس ارائه داد.
وی ادامه داد: در این پیامک ادعا شده بود که از وی در قوه قضائیه شکایت شده و برای مشاهده متن شکایت، باید مبلغی ناچیز پرداخت شود.
سرهنگ الوانی افزود: شاکی پس از کلیک روی لینک و وارد کردن اطلاعات بانکی خود، متوجه برداشت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از حسابش شد و بلافاصله موضوع را به پلیس فتا گزارش داد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی اظهار کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، بخش قابل توجهی از مبلغ سرقت شده به حساب شاکی بازگردانده شد و پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادسرا ارسال شد.
وی با تاکید بر اینکه ابلاغیههای الکترونیکی سامانه ثنا فقط برای کاربران ثبتنامشده ارسال میشود، گفت: برای مشاهده ابلاغیه قضایی، نیازی به پرداخت هیچ وجهی نیست.
سرهنگ الوانی افزود: شهروندان در صورت دریافت پیامکهای مشکوک، از کلیک روی لینکها خودداری کرده و صحت پیام را از طریق سایت رسمی مربوطه بررسی کنند.
