پلیس فتا بیش از ۱۲ میلیارد برداشت غیرمجاز را بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر، ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، با عرض سلام و درود به پیشگاه حضرت بقیة الله اعظم (عج)، شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، شهدای نظم و امنیت، شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، گفت: آرزو دارم که عمر با عزت و برکت برای رهبر عزیزمان خداوند متعال عنایت فرماید.

وی ضمن تشکر از همکاران پلیس در شرق استان تهران از تلاش‌های اصحاب رسانه در یک سال گذشته قدردانی کرد و افزود: رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان نقش بسیار مهمی در انعکاس مشکلات و پیگیری امور دارند و همکاری شما باعث شده که پلیس در جهت رفع مسائل و مشکلات مردم به موقع اقدام کند.

فرمانده انتظامی شرق تهران با اشاره به برخی آمارهای عملکرد پلیس گفت: سال گذشته ۲۹ درصد کاهش جرم داشتیم و امسال نیز با تلاش‌های مستمر ۱۲ درصد کاهش سرقت‌ها را شاهد بودیم، کشفیات جرایم نیز ۳ درصد افزایش یافته است، همچنین در حوزه شرارت ۸۰ درصد کاهش ثبت شده است.

القاصی مهر با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و خرده‌فروشان در اولویت پلیس قرار دارد، تصریح کرد: امسال در این حوزه ۹۰ درصد افزایش دستگیری‌ها داشته‌ایم، همچنین کشفیات قاچاق کالا ۶۴ درصد و جمع آوری اتباع غیرمجاز ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های گسترده توانسته‌ایم ۴۰ درصد کاهش جرایم مسلحانه و ۱۳ درصد افزایش جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز را به ثبت برسانیم که نقش مهمی در امنیت اجتماعی داشته است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران درباره تصادفات نیز اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال کاهش ۵۸ درصدی در تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم که نتیجه تلاش‌های همکاران در حوزه فرهنگ‌سازی و نظارت میدانی است.

وی با اشاره به طرح‌های مشاوره و سازش در کلانتری‌ها گفت: در چهار ماه گذشته از ۳۶ هزار پرونده تشکیل شده، بیش از ۱۳ هزار پرونده به مصالحه ختم شده که این امر باعث کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی شده است.

القاصی مهر همچنین از برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش خبر داد و تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد هیچ ناامنی در سطح حوزه شرق تهران ایجاد شود.

وی در پایان درباره فعالیت پلیس فتا افزود: همکاران ما در پلیس فتا توانسته‌اند بیش از ۱۲ میلیارد ریال وجه برداشت شده غیرمجاز از حساب‌های مردم را بازگردانند و مجرمان این حوزه را دستگیر کنند.

سردار القاصی مهر با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تحقق امنیت پایدار، از تلاش و همکاری اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: با تعامل و همکاری مستمر، ان‌شاءالله شاهد ارتقای امنیت و آرامش بیشتر در سطح شرق استان تهران خواهیم بود.