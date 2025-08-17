آزادگان تاریخ مقاومت را بازنویسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در بیانیه‌ای عنوان کرد: آزادگان با ایمان و صلابت، تاریخ مقاومت را بازنویسی کرده و نقطه عطفی برای ملت به سوی استقلال، عزت و بالندگی شدند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در واپسین روزهای مرداد، ملت بزرگ ایران بار دیگر اوراق زرین ایثار و مقاومت را ورق زد؛ در ۲۶ مرداد ۱۳۶۹، چشم‌های مشتاق میهن اسلامی به نور بازگشت غرورآفرین آزادگان روشن شد؛ دلیرمردانی که در تاریک‌ترین روزها، جان و ایمان خویش را بی‌هیچ کاستی در راه خدا تقدیم کردند و با صلابت عهد و پیمان خویش را پاس داشتند.

آزادگان، الگوهای صبر و استقامت‌اند؛ الماس‌هایی درخشان که در سخت‌ترین شکنجه‌ها صیقل خورده و با عزت و سربلندی به آغوش وطن بازگشتند. آن‌ها سفیران عزت، آزادگی و پایمردی ملت ایران در قلب دشمن بعثی بودند. بازگشت این عزیزان، نه فقط لحظه‌ای از پیروزی بر زنجیر اسارت، که گسستن زنجیره‌های یأس و ظهور فصلی نو از امید و افتخار ملی بود. آن‌ها با ایمان و صلابت، تاریخ مقاومت را بازنویسی کرده و نقطه عطفی برای ملت به سوی استقلال، عزت و بالندگی شدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت این روز پر افتخار که نماد ایستادگی و پایمردی است به یکایک این عزیزان و خانواده‌های مکرم ایشان تبریک گفته و بر ترویج و گسترش فرهنگ ایستادگی و مقاومت که امروز مهمترین آموخته ملت ما و مهمترین درس ایستادگی در برابر زورگویان عالم است تاکید می‌نماید.