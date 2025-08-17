آزادگان پیام عزت و پایمردی ملت ایران را در صفحه تاریخ ماندگار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام فراجا به شرح زیر است:

بیست و ششم مردادماه، یادآور یکی از باشکوه‌ترین روزهای تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که حافظان این مرز و بوم و زمینه سازان پیروزی جبهه حق بر باطل در ۸ سال دفاع مقدس، پس از سال‌ها رنج اسارت با قامتی استوار و قلبی سرشار از ایمان، به آغوش وطن بازگشتند و پیام عزت، شرف و پایمردی ملت ایران را برای همیشه، در صفحه تاریخ، ماندگار کردند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این فتح الفتوح تاریخی را محضر تمامی آزادگان سرافراز و خانواده محترم شأن، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کند.