ایران همواره مدیون رزمندگان دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان بردسکن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران اظهار کرد: آزادگان عزیز دوران سختی را پشت سر گذاشتند؛ آنچه ما شنیدیم، آنان با تمام وجود چشیدند و اگر امروز بخواهیم از فتنه‌ها و مشکلات نجات پیدا کنیم، باید تقوای الهی و ترس از خداوند در دل داشته باشیم.

امام جمعه بردسکن با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: این کشور همواره مدیون رزمندگان دوران دفاع مقدس به‌ویژه جانبازان، آزادگان، شهیدان و خانواده‌های آنان است.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ حجاب اظهار کرد: دشمنان امروز درصدد گرفتن این زینت ارزنده از جامعه ما هستند.

نسل جدید به حضور مستمر آزادگان نیاز دارد

در ادامه محمد جواد صفر نژاد، فرماندار بردسکن نیز در ادامه اظهار کرد: نسل جدید به حضور مستمر آزادگان نیاز دارد و همه ما باید با بصیرت، این قشر ارزشمند را بهتر بشناسیم.

گفتنی است؛ شهرستان بردسکن ۴۹ آزاده سرافراز دارد که ۵ نفر از آنان فوت شده و ۳ نفر شهید شده‌اند و بیشترین مدت اسارت متعلق به مرحوم سید علی ابطحی با سه هزار و ۱۰ روز و کمترین مدت اسارت مربوط به آقای حسین مرادی با ۴۲۲ روز است، مجموع مدت اسارت کل آزادگان بردسکن نیز ۴۶ هزار و ۷۴ روز اعلام شده است.