پیشرفت ۴۵ درصدی فاز اول ساختمان دانشکده مهندسی جم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف تسریع در روند تکمیل ساختمان، دانشکده مهندسی جم مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به پروژه تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: این در حالی است که کل قرارداد این پروژه ۱۰۷ میلیارد تومان برآورد شده و مساحت فاز اول آن نیز سه هزار و ۴۰۰ متر مربع است که این تخصیص اعتبار، نویدبخش جهشی بزرگ در پیشبرد اهداف آموزشی و توسعه‌ای منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی کنونی پروژه افزود: خوشبختانه، فاز اول ساختمان دانشکده مهندسی جم تاکنون به ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود: با تخصیص این اعتبار جدید، عملیات تکمیلی پروژه در حوزه‌های سازه، تأسیسات و به‌ویژه محوطه‌سازی با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری از این مرکز مهم علمی باشیم.

حسین پور یاد آور شد: با افزوده شدن رشته‌های جدید که مورد نیاز صنعت و جامعه است، قطعاً وجود این دانشکده در فضای صنعتی استان باعث حل مسئله و ارائه راه حل جهت برون رفت از مشکلات خواهد شد.