به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان «نقش مصرف اوپیوم در اپیدمی سرطانهای گوارشی: خلاصه سیاستی چالشها و موانع» توسط شادی کلاهدوزان، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی، اجرا و در سال ۱۴۰۴ خاتمه یافته است.
این پژوهش ارزشمند با هدف بررسی نقش مصرف تریاک در بروز سرطانهای دستگاه گوارش انجام شد و توانسته است به ارتقای سطح دانش و سلامت جامعه در این حوزه کمک شایانی نماید. نتایج مطالعات نشان میدهد تریاک پس از دخانیات و الکل، سومین عامل اصلی ابتلاء به سرطان در ایران بوده و ارتباط بسیار قوی با بروز سرطان معده، کبد، روده بزرگ و مری دارد.
کلاهدوزان با اشاره به پیام کلیدی این پژوهش اظهار داشت: «این خلاصه سیاستی، بحران رو به رشد سلامت عمومی ناشی از مصرف تریاک را در ایران تأیید میکند. با توجه به مصرف بالای تریاک در کشور، یک پاسخ هماهنگ و چندبخشی برای مقابله با بار سرطانهای مرتبط با آن ضروری است. ایران باید در توسعه استراتژیهای جامع سلامت عمومی که تریاک را نه تنها به عنوان یک ماده مخدر، بلکه به عنوان یک عامل خطر اصلی و قابل پیشگیری سرطان بشناسد، پیشگام باشد.»
وی در ادامه افزود: «یکی از مهمترین دستاوردهای این پژوهش، تاکید بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به سرطانزا بودن تریاک و مقابله با باورهای غلط و افسانههای قدیمی در این زمینه است.»
به گفته مجری طرح، مخاطبان اصلی نتایج این پژوهش شامل مصرفکنندگان مواد مخدر، سیاستگذاران خدمات سلامت و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.
امید است دستاوردهای این طرح پژوهشی بتواند در راستای ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از سرطانهای دستگاه گوارش مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور قرار گیرد.
