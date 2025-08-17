معرفی دبیر پنجمین دوره جشنواره فیلم «موج کیش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با صدور حکمی از سوی مسعود رهبری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، ابراهیم حصاری برای پنجمین بار به عنوان دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «موج کیش» منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به سوابق ارزشمند، توانمندی‌های حرفه‌ای و نقش مؤثر جنابعالی در طراحی و برگزاری موفق چهار دوره گذشته جشنواره، به موجب این حکم به عنوان دبیر پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه موج کیش منصوب می‌شوید.

امید است با اتکا به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری کشور، ضمن برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل با هنرمندان، نهادهای فرهنگی و سینمایی، شاهد برگزاری شایسته و ارتقای جایگاه این رویداد در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.»

جشنواره فیلم «موج کیش» یکی از رویدادهای تخصصی سینمای کوتاه در کشور است که به همت سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می‌شود.

این جشنواره در چهار دوره گذشته، مورد توجه فیلمسازان، منتقدان و مخاطبان جدی سینما قرار گرفته و بستری را برای نمایش آثار الهام‌بخش با نگاهی انسانی و خلاقانه فراهم کرده است.

ابراهیم حصاری به‌عنوان طراح و ایده‌پرداز این جشنواره، در دوره های گذشته نیز به‌عنوان دبیر، مسئولیت هدایت رویداد را برعهده داشته است.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «موج کیش» در نیمه دوم سال جاری برگزار می‌شود و اطلاعات مربوط به فراخوان، مهلت ارسال آثار و جزئیات برگزاری، به‌زودی از سوی دبیرخانه جشنواره منتشر می‌شود.