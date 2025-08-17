  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

در جلسه امروز شورای شهر تهران چه گذشت؟

در جلسه امروز شورای شهر تهران چه گذشت؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جلسه شورای شهر تهران، یک فوریت لایحه تعیین نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید به تصویب رسید و گزارش‌های حسابرسی سال ۱۴۰۳ چند مجموعه شهرداری ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جمع با خبرنگاران اعلام کرد: سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران امروز برگزار شد.

وی افزود: مهم‌ترین موضوعات این جلسه شامل بررسی یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی جدید بود که این موضوع اهمیت زیادی داشت و نهایتاً یک فوریت آن به تصویب رسید.

نادعلی ادامه داد: دومین دستور جلسه مربوط به بررسی گزارش حسابرسی چند مجموعه شهرداری تهران بود. در این زمینه، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ شرکت خدمات کالای شهروند در صحن شورا مطرح و بررسی شد. همچنین گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران نیز مورد توجه اعضا قرار گرفت و منصفانه در نظر گرفته شد.

به گفته عضو شورای شهر تهران، در ادامه نیز گزارش حسابرسی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای سال ۱۴۰۳ بررسی شد و نتیجه آن نیز منصفانه ارزیابی گردید.

نادعلی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه ۸ مورد از مجموعه پلاک‌ها نیز بررسی شد تا وضعیت باغ بودن یا باغ نبودن آن‌ها مشخص شود.

کد خبر 6562709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها