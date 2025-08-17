در جلسه امروز شورای شهر تهران چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جمع با خبرنگاران اعلام کرد: سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران امروز برگزار شد.

وی افزود: مهم‌ترین موضوعات این جلسه شامل بررسی یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی جدید بود که این موضوع اهمیت زیادی داشت و نهایتاً یک فوریت آن به تصویب رسید.

نادعلی ادامه داد: دومین دستور جلسه مربوط به بررسی گزارش حسابرسی چند مجموعه شهرداری تهران بود. در این زمینه، گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ شرکت خدمات کالای شهروند در صحن شورا مطرح و بررسی شد. همچنین گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران نیز مورد توجه اعضا قرار گرفت و منصفانه در نظر گرفته شد.

به گفته عضو شورای شهر تهران، در ادامه نیز گزارش حسابرسی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای سال ۱۴۰۳ بررسی شد و نتیجه آن نیز منصفانه ارزیابی گردید.

نادعلی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه ۸ مورد از مجموعه پلاک‌ها نیز بررسی شد تا وضعیت باغ بودن یا باغ نبودن آن‌ها مشخص شود.