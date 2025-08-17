مهار آب قنوات منطقه ۲ برای آبیاری فضای سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری معاون شهری و خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ تهران با اشاره به‌ضرورت استفاده بهینه از انرژی و منابع آب گفت: بدین منظور ساماندهی قنات‌ها و همچنین مهار و هدایت آب قنوات برای آبیاری فضای سبز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با ساخت مخازن مهار آب قنات، آب آنها از طریق پمپاژ به شبکه آب خام می‌پیوندد و برای فضای سبز استفاده خواهد شد.

معاون شهردار منطقه ۲ با اشاره به احداث مخزن بتنی ۱۰۰ مترمکعبی در خیابان زرافشان گفت: در این طرح آب قنات فرحزادی به این مخزن هدایت شده و آب موردنیاز فضای سبز خیابان‌های پاک‌نژاد، فرحزادی و حسن سیف بدین شکل تأمین شد.

طاهری گفت: در بسیاری از قنات‌ها به مرور زمان حفره‌های ایجاد شده که موجب ریزش آنها می‌شود به همین دلیل عملیات کول گذاری یا مقاوم‌سازی قنات‌ها نیز سالیانه انجام می‌شود.