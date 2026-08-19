لیگ برتر فوتسال مردان شروع شد؛ گهرزمین سیرجان به دنبال کسب قهرمانی 

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: لیگ برتر فوتسال مردان از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد با ۳ دیدار برگزار می‌شود که در مسابقات هفته نخست چهارشنبه فولاد زرند ایرانیان از ساعت ۱۷ مهمان دائم پناه مشهد است.

فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد نیز تیم گهرزمین سیرجان دیگر نماینده استان کرمان از ساعت ۱۷ میزبان شهرداری ساوه است.

گهرزمین در نقل‌وانتقالات با عملکردی که داشته توانسته یک تیم مدعی قهرمانی را جمع کند.

این تیم که در سالیان اخیر به دنبال این بوده است تا فوتسال را از دوقطبی بین گیتی‌پسند و مس سونگون خارج کند، امسال نیز علاوه بر حفظ‌کردن ۷۰ درصد شاکله سال گذشته بازیکنان دیگری را نیز جذب کرده تا در کنار تغییر کادر فنی و آمدن حمید بی غم امسال برای قهرمانی با چهره متفاوت‌تری تلاش کند.

حمید بی غم، سرمربی تیم فوتسال گهرزمین سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده‌سازی تیمش گفت: روند یارگیری را خیلی زود شروع کردیم و بازیکنان خوبی هم گرفتیم. تمرینات را هم به‌موقع شروع کردیم و برنامه بدنسازی و بازی‌های دوستانه‌مان نیز طبق برنامه پیش رفته است تا روز پنجشنبه اولین دیدار خود را برگزار می‌کنیم.

بی‌غم، در مورد شرایط قهرمانی گفت: برای قهرمان شدن تنها فوتسال درون زمین اثرگذار نیست و مجموعه‌ای از عوامل کنار هم باعث قهرمانی یک تیم می‌شوند.

وی افزود: تیم یکدست و خوبی داریم. بازیکنان بزرگی در تیم هستند و ما هم تمام تلاشمان را برای کسب بهترین نتیجه می‌کنیم.

وی درمورد فشار قهرمان گفت: باشگاه گهر زمین سیرجان باشگاه بزرگی است و بازیکنان بزرگی هم دارد و من می‌دانم که این تیم باید قهرمان شود؛ اما در فوتبال و فوتسال در تمام جهان هیچ‌چیز از قبل مشخص نیست و مسئول نتایج تیم هستم.

رقابت و جنگندگی بین بازیکنان بزرگ زیاد است

حسین طیبی، کاپیتان ملی‌پوش تیم فوتسال گهرزمین سیرجان هم درمورد تعدد ملی‌پوشان در این تیم گفت: ما در گهرزمین همه در کنار هم هستیم، بازیکنان بزرگ در کنار هم به یکدیگر کمک می‌کنند و ارتباط حمید بی‌غم نیز با بازیکنان خوب است.

وی ادامه داد: ارتباط ما بازیکنان هم با یکدیگر خوب و رقابت بینمان خیلی زیاد است و برای بهترین نتیجه تلاش می‌کنیم. من هم به‌عنوان کاپیتان تیم وظایفی دارم که آنها را انجام می‌دهم و در نهایت امیدوارم بتوانیم قهرمانی را تقدیم مردم سیرجان کنیم.

طیبی، در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به گذاشتن فشار برای قهرمانی این تیم گفت: مجموعه گهر زمین تمام تلاشش را برای کسب بهترین نتیجه انجام می‌دهد؛ اما از همه خواهش می‌کنیم فشاری مبنی بر قهرمانی و یا تیم گران بر روی تیم نگذارند.

وی افزود: تیم ما خوب است؛ اما واقعیت ندارد که گران‌ترین تیم لیگ است، ما به کمک همه برای موفقیت نیاز داریم.

بازی‌های گهرزمین از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و باید دید این تیم در پایان چه عملکردی را به جا خواهد گذاشت.