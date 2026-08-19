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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

پرسه‌زنی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

پرسه‌زنی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

منابع خبری از پرسه‌زنی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و تداوم تحرکات نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار الحدث گزارش داد که ایال زمیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به پرسه زنی در مناطق تحت اشغال نظامیان این رژیم در جنوب سوریه کرد.

از سوی دیگر خبرنگار الاخباریه سوریه اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی یک جوان سوری را آزاد کردند.

نظامیان اسرائیلی بامداد امروز این جوان سوری را در شهرک جباتا الخشب در حومه قنیطره ربوده بودند.

الاخباریه پیش از این اعلام کرده بود که بیش از صد نظامی اسرائیلی با ۱۵ خودورو نظامی به شهرک جباتا الخشب حمله ور شده و پس از بازرسی منازل دو نفر را ربودند.

کد مطلب 6921508

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