به گزارش خبرنگار مهر، با حکم رئیس قوه قضائیه، در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف تقویت و ارتقای مدیریت در ستاد و صف دستگاه قضایی، تغییراتی در سطوح مدیریتی این قوه انجام شد که بر اساس آن، حیدر آسیابی به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور منصوب و محمود اسپانلو عهده‌دار ریاست کل دادگستری استان گلستان شد.

حیدر آسیابی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ ریاست کل دادگستری استان گلستان را بر عهده داشت، با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور منصوب شد.

آسیابی پیش از حضور در گلستان نیز مسئولیت‌هایی همچون دادستانی شیراز و دادستانی سمنان را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.

وی طی پنج سال گذشته در جایگاه رئیس کل دادگستری استان گلستان، مسئولیت مدیریت مجموعه قضایی استان و پیگیری برنامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف را بر عهده داشت.

همزمان با این تغییر، محمود اسپانلو به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان گلستان معرفی شد.

اسپانلو پیش از این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس دفتر دادستان کل کشور بود و پیش از آن نیز سابقه فعالیت در مجموعه قضایی استان گلستان را داشته است.

وی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ دادستان مرکز استان گلستان بود و در این مدت مسئولیت رسیدگی و پیگیری پرونده‌های مهم قضایی و مسائل مرتبط با حقوق عمومی در مرکز استان را بر عهده داشت.

رئیس کل جدید دادگستری استان گلستان همچنین سابقه ریاست دادگستری و دادستانی شهرستان کلاله، ریاست دادگستری شهرستان علی‌آبادکتول و معاونت‌های برنامه‌ریزی و منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان گلستان را در کارنامه دارد.

بر این اساس، انتصاب اسپانلو به ریاست کل دادگستری گلستان، بازگشت یکی از مدیران باسابقه دستگاه قضایی استان به مجموعه مدیریت ارشد دادگستری گلستان محسوب می‌شود.

تغییرات جدید مدیریتی در دستگاه قضایی گلستان در شرایطی انجام شده است که اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق عامه و افزایش رضایتمندی مردم از مهم‌ترین محورهای مورد توجه دستگاه قضایی است.