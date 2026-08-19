به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، نشست وزرای محیطزیست کشورهای عضو بریکس با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و جمعی از وزرا و رؤسای هیأتهای کشورهای عضو برگزار شد.
در این نشست، کشورهای عضو بر ضرورت تقویت همکاریهای زیستمحیطی، تبادل تجربیات و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای مواجهه با چالشهای فزاینده محیط زیستی تأکید کردند.
بر اساس توافق صورتگرفته، چهار محور همکاری شامل مدلهای سبک زندگی پایدار، سازگاری با طبیعت، مدیریت آتشسوزی جنگلها و تابآوری در مقابله با بلایا مورد تأیید کشورهای عضو قرار گرفت.
این محورها با توجه به تشدید مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش رخدادهای حدی، آتشسوزیهای جنگلی و ضرورت حرکت به سمت الگوهای پایدار توسعه، از اهمیت ویژهای برخوردار است و زمینه را برای تبادل دانش، تجربیات و راهکارهای عملی میان کشورهای عضو بریکس فراهم میکند.
در جریان این نشست، بر این نکته تأکید شد که همکاری زیستمحیطی میان کشورهای عضو بریکس میتواند بر پایه روح همکاری، یادگیری مشترک و انتقال تجربیات موفق توسعه یابد و به تقویت ظرفیت کشورها برای مواجهه با چالشهای مشترک محیط زیستی منجر شود.
این نشست در چارچوب ریاست دورهای هند بر بریکس برگزار شد و کشورهای عضو ضمن پذیرش یک بیانیه مشترک وزارتی، بر تقویت همکاری در حوزه تابآوری اقلیمی، مدیریت آتشسوزی جنگلها، سبک زندگی پایدار و حفاظت و احیای اکوسیستمها تأکید کردند.
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