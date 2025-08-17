۹۷ درصد درآمدهای عمومی استان فارس تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری گفت: اداره کل امور مالیاتی فارس با تأمین ۹۷ درصد درآمدهای عمومی استان همواره تلاش کرده از طریق تحقق درآمدهای پایدار با رعایت انصاف و عدالت مالیاتی، مسیر توسعه استان را هموار سازد و در شرایط فعلی کشور، درآمدهای مالیاتی به شیوه‌ای محقق گردد که هیچ گونه فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

وی به وصول ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در فارس در سال گذشته و تحقق ۱۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و ادامه داد: این موفقیت منجر به افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۴۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی استان گردیده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین با اشاره به اهمیت تبیین و شفاف سازی محل هزینه کرد مالیات‌های پرداختی توسط مودیان تصریح کرد: در سال جاری جهت تکمیل ۳۸ پروژه در استان، اعتباری‫ بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال ‬از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اختصاص داده شده است که مودیان مالیاتی می‌توانند با شرکت در طرح نشان دار کردن مالیات‌ها محل هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند.