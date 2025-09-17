تب و تاب مالیاتی برای تحرک بخشی به پروژه های عمرانی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گودرزی صبح چهارشنبه در جلسه اداره کل امور مالیاتی فارس بر نقش مؤثر طرح نشان دار کردن مالیاتها در توسعه زیرساختهای کشور تاکید کرد و گفت: بر اساس این سیاست، مالیاتهایی که مردم پرداخت میکنند مستقیماً در پروژههای استانی هزینه میشود، به طوری که مؤدیان مالیاتی احساس میکنند سهم آنها در توسعه کشور، واقعیتر و ملموستر است.
وی با اشاره به نقش این طرح در اعتمادسازی مردم نسبت به هزینهکرد مالیاتهای پرداختی، ادامه داد: این رویکرد، مشارکت مستقیم مردم در انتخاب پروژهها و حس تعلق و مسئولیتپذیری آنها را تقویت میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: بخش قابل توجهی از مالیاتهایی که نشان دار میشوند در پروژههای زیرساختی هزینه میگردد که این امر نقش مهمی در تأمین منابع مالی این پروژهها و توسعه و پیشرفت کشور ایفا میکند.
گودرزی با اشاره به پروژههای زیرساختی و نحوه تأمین منابع مالی آنها، گفت: در سال گذشته مبلغ تخصیص یافته برای این طرح حدود ۷ هزار میلیارد ریال بود و امسال نیز برای ۴۰ پروژه مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تأمین اعتبار شده است.
وی این اقدام را گامی مثبت در جهت تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساختهای استان دانست و ادامه داد: نکته کلیدی در این طرح، ایجاد نوعی نظام انگیزشی است که مردم را مستقیماً در تخصیص منابع مالیاتی به پروژههای موردنظر خود مشارکت میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: این شیوه مالیات ستانی، باعث میشود مردم احساس کنند که مالیاتهای پرداختیشان به صورت مستقیم در پروژههایی که خود انتخاب میکنند، هزینه میشود و در نتیجه مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی افزایش یافته و این امر منجر به بهبود اداره استان و تسریع در اجرای پروژهها میگردد.
گودرزی گفت: این نوع نظام مالیاتی، نه تنها مشارکت مستقیم مردم را در فرآیند توسعه تقویت میکند، بلکه به ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد در جامعه نیز کمک مینماید.
وی ادامه داد: این روش میتواند به توسعه فرهنگ مالیاتی و افزایش مشارکت عمومی در تمامی بخشهای برنامهریزی و اجرای استان منجر شود و نقش مهمی در تقویت نظام مردمپایه و افزایش اثربخشی سیاستهای توسعهای ایفا نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه اجرای طرح نشان دار کردن مالیات تا به امروز نقش مؤثری در اتمام پروژههای نیمه تمام داشته است، از مؤدیان مالیاتی استان فارس خواست مالیات پرداختی خود را به ۴۰ پروژهای که در حوزههای مختلف است اختصاص دهند تا ساخت و تکمیل طرحهای نیمه تمام در این حوزهها تسریع شود.
