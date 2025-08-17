فراخوان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش در سال ۱۴۰۴ با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، پرورش روحیه پرسشگری و تقویت نگاه آیندهنگر در میان کودکان، نوجوانان، مربیان و پژوهشگران توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
در این دوره، جشنواره با رویکردهایی چون نوجوان، مخاطب و مرکز محوری، رشد و توانمندسازی، آیندهنگری، عملگرایی و بومیسازی برگزار میشود.
محورهای اصلی این جشنواره شامل «هوش مصنوعی، کودک و جامعه آینده»، «مسائل محیط زیستی از نگاه کودک و نوجوان»، «هویت و روابط اجتماعی در عصر دیجیتال»، «بازی، قصه، ادبیات و هنر در پرورش تفکر پژوهشی»، «سواد رسانهای و اخلاق پژوهش»، «فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تفکر انتقادی»، «پژوهشهای میانرشتهای در زندگی روزمره نوجوانان»، «مدیریت فرهنگی در شرایط بحران» و… است.
آثار در پنج بخش اصلی مقالههای علمی پژوهشی و مروری، جستارنویسی (ویژه کارکنان کانون پرورش فکری)، گزارشهای اقدامپژوهی در مراکز کانون پرورش فکری، پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی و پژوهشهای خلاق نوجوانان در قالبهای چندرسانهای و گروهی پذیرفته میشود.
مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبان است و پس از داوری آثار، آئین پایانی جشنواره همزمان با هفته پژوهش در ۲۵ آذر برگزار میشود.
اعضای کودک و نوجوان، مربیان، کارشناسان و کارکنان کانون پرورش فکری و استادان، دانشجویان، پژوهشگران آزاد، نویسندگان، هنرمندان و اولیای تربیتی و فعالان فرهنگی حوزه کودک و نوجوان میتوانند آثار خود را به صورت فایل Word و PDF همراه با فرم مشخصات به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره به نشانی kanoon.pazhuhesh@gmail.com ارسال کنند.
دبیرخانه جشنواره در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون، اداره کل آموزش و پژوهش مستقر است.
