توجه ویژه به توریسم سلامت در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، الهکرم اخلاقی ظهر یکشنبه در آئین آئین تکریم و معارفه معاونین توسعه مدیریت و منابع و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور مسئولان و کارکنان دانشگاه با اشاره به اولویت و دغدغه معاونین سابق این معاونتها گفت: خدمت به سیستم، همواره در رأس افکار و اقدامات معاونین سابق توسعه مدیریت و منابع و تحقیقات و فناوری دانشگاه بوده و آنان از هیچ کوششی در این راه فروگذار نبودهاند که تلاش شبانهروزی آنان را ارج مینهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ابراز امیدواری نسبت به حضور مدیران جدید افزود: حضور مدیران جدید که خود از بدنه معاونت هستند چالشها را کاهش داده زیرا بهتمامی مسائل و مشکلات اشراف دارند و بدون شک به کمک آنان میتوانیم روزبهروز شاهد موفقیت دانشگاه در سطح ملی باشیم.
وی تأکید کرد: احترام، تکریم، رضایتمندی و برطرف کردن دغدغه نیروی انسانی همواره اولویت ما بوده و همانند گذشته تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا نیروی انسانی کمترین دغدغه را داشته باشد.
اخلاقی در ادامه به اهمیت توریسم درمانی و آموزشی اشاره کرد و افزود: ما در حال حاضر در عرصه توریسم درمانی و توریسم آموزشی فعال هستیم و علاوه بر آن، توریسم پژوهشی نیز به این مجموعه اضافهشده است.
وی بیان کرد: تمامی دانشگاههای کشور موظف به جلب درآمدهای توریسمی و بینالمللی هستند که در این مسیر همت و تلاش مدیران ما در معاونت تحقیقات و فناوری حائز اهمیت است.
وی در نهایت با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه دانشگاه در ردهبندیهای علمی، خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم دانشگاه ما در رتبهبندی و از حیث علمی ارتقا یابد، باید آموزش و پژوهش را در سرلوحه کار خود قرار دهیم.
در پایان این آئین، از زحمات «اکرم فرهادی» تقدیر و «حمزه اندر خورند» بهعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معرفی شد.
همچنین، «سید محمدهادی امامت» موردتقدیر قرارگرفته و «شکراله فرخی «بهعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه معرفی شد.
