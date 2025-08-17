حضور سپاهان در تورنمنت چهارجانبه روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال سپاهان به منظور افزایش سطح آمادگی برای شروع مسابقات لیگ برتر، برای شرکت در یک تورنمنت چهارجانبه راهی روسیه میشود.
سپاهانیها به دعوت باشگاه زنیت سنپترزبورگ روسیه و در راستای تفاهمنامه خواهرخواندگی که میان دو باشگاه امضا شده است در این تورنمنت شرکت خواهند کرد.
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر هندبال با هدایت شهداد مرتجی، با حفظ و جذب بازیکنان مورد نظر تمرینات خود را در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقشجهان پیگیری کرده است و دوشنبه ۲۷ مرداد راهی کشور روسیه خواهد شد.
شاگردان مرتجی در این تورنمنت با تیمهای کائوستیک ولگوگراد و چخوفسکی مدودی از روسیه و آرمی مینسک بلاروس به رقابت خواهند پرداخت.
نظر شما