دستگیری ۲۷ شکارچی غیرمجاز و متخلف زیست محیطی در خراسان جنوبی

سعید ارشادی در گفت و گو با مهر از دستگیری ۲۷ متخلف زیست‌محیطی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: برای این افراد پرونده تشکیل شده و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی، ۱۴ مورد شروع به شکار متوقف شده است، گفت: همچنین تجهیزات و شکار متخلفان شامل دو قبضه سلاح غیرمجاز، ۶ قبضه سلاح مجاز گلوله‌زنی، ۱۲ قبضه سلاح مجاز ساچمه‌زنی و یک قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شده است.

به گفته وی، ۱۲ رأس حیوان وحشی (از انواع قوچ، کل، بز، آهو، جبیر و خرگوش)، ۲۰ قطعه پرنده زینتی و هفت قطعه کبک تلف‌شده کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: علاوه بر این، ۶۳ عدد ادوات و ابزار شکار هم از متخلفان ضبط شده است.

ارشادی بیان کرد: بیشترین جرایم مشاهده‌شده در استان طی این مدت، مربوط به شکار غیرمجاز پرندگان و پستانداران وحشی بوده است.