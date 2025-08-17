به گزارش خبرگزاری مهر، ضیا الدین سلجوقی، اعلام کرد: متخلفین زنده گیری سهره در شهرستان کرمان دستگیر و ادوات آن‌ها ضبط گردید.

وی با بیان اینکه در پی همکاری مأمورین یگان حفاظت استان و یگان حفاظت شهرستان کرمان ۲ نفر که بدون پروانه صید، اقدام به تله گذاری و صید سهره و طرقه کرده بودند، توسط مأموران یگان محیط‌زیست دستگیر شدند، گفت: از این افراد ۳۰ قطعه سهره، ۳ قطعه طرقه و ۱ قطعه کبک، ۲۱ تله زنده گیری و ۱۰ محفظه نگهداری سهره کشف و ضبط شد.

وی افزود: هر ساله در این زمان، متخلفانی از مناطق مختلف برای زنده گیری سهره، این پرنده زیبا و خوش‌صدا که زینت‌بخش طبیعت است، به این شهرستان می‌آیند، اما با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست متوقف می‌شوند.

سلجوقی، درباره سرنوشت پرندگان کشف‌شده بیان کرد: از این متخلفان، مجموعاً ۳۴ قطعه پرنده زنده کشف شد که با حکم مقام محترم قضائی همگی آزاد و به طبیعت بازگردانده شدند.