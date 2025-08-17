قزوین میزبان رویداد ملی «آزادگان ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان «رویداد ملی آزادگان ایران» روز سهشنبه ۷ شهریور در شهر قزوین برگزار خواهد شد.
این رویداد ملی با هدف گرامیداشت مقام والای آزادگان سرافراز و بزرگداشت سید آزادگان، شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد، برگزار میشود و قزوین که به عنوان پایتخت آزادگان ایران شناخته میشود، میزبان این مراسم معنوی و فرهنگی خواهد بود.
در این مراسم، تقریظ حضرت آیتالله العظمی خامنهای بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» برای نخستینبار منتشر میشود.
کتاب «پاسیاد پسر خاک» روایتگر زندگی و مبارزات شهید ابوترابیفرد است و هر فصل آن به بخشی از مجاهدتهای این چهره برجسته اختصاص دارد. انتشار تقریظ رهبر معظم انقلاب بر این اثر، نقطه عطفی در پاسداشت ادبیات مقاومت و بازخوانی تاریخ کمتر روایتشده انقلاب اسلامی به شمار میرود.
نظر شما