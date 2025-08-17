خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۶ مرداد یادآور لحظه‌ای تاریخی در تقویم انقلاب اسلامی است؛ روزی که آزادگان سرافراز پس از سال‌ها تحمل اسارت و دوری از وطن، به میهن بازگشتند و چشم‌های منتظر ملت را به اشک شوق نشاندند. این روز تنها بازگشت به خانه نبود، بلکه نماد عزت، صبر و ایمان ملتی بود که در برابر همه فشارها سر خم نکرد.

آزادگان با تحمل شکنجه‌ها و سختی‌های طاقت‌فرسا، پرچم عزت ایران را حتی در اردوگاه‌های دشمن برافراشته نگاه داشتند. آنان با صبر خود نشان دادند که مقاومت تنها در میدان جنگ خلاصه نمی‌شود، بلکه در سلول‌های تنگ و روزهای پرمشقت اسارت هم می‌توان بر دشمن پیروز شد.

فرهنگ ایثار و مقاومت بخشی جدانشدنی از هویت ایران اسلامی است

کارشناس مذهبی و فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان سرافراز در ۲۶ مردادماه سال ۱۳۶۹، این روز را نقطه‌ای درخشان در تاریخ معاصر ایران دانست و اظهار کرد: شناساندن چنین مناسبت‌هایی به کودکان و نوجوانان ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا آن‌ها باید بدانند امنیت و پیشرفتی که امروز در کشور تجربه می‌کنیم، مدیون فداکاری و صبر رزمندگانی است که سال‌ها دوری از خانواده و سخت‌ترین شرایط اسارت را به جان خریدند.

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری افزود: اگر نسل امروز تنها شنونده نام این روز باشد، شاید اهمیت آن را درک نکند اما زمانی که روایت‌های زنده، فیلم‌ها و تصاویر آن دوران برایشان بازگو شود، بهتر متوجه می‌شوند که عزت و استقلال کنونی کشور آسان به دست نیامده است.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر نقش مراکز فرهنگی، مدارس و رسانه‌ها گفت: ضروری است در برنامه‌های فرهنگی، به‌ویژه در آستانه ۲۶ مرداد، بازخوانی این تاریخ ارزشمند در دستور کار قرار گیرد و رسانه ملی و سایر رسانه‌ها می‌توانند با پخش فیلم‌ها و مستندهای مرتبط، فضای آن روزهای پرشکوه را برای مردم به‌ویژه نسل جدید که دوران هشت سال دفاع مقدس را ندیده‌اند، تداعی کنند.

حجت الاسلام غفاری تصریح کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت بخشی جدانشدنی از هویت ایران اسلامی است و همان‌گونه که رزمندگان در میدان جنگ و آزادگان در سال‌های سخت اسارت عزت ایران را پاس داشتند، اکنون وظیفه داریم این فرهنگ را در وجود کودکان و نوجوانان نهادینه کنیم تا نسل‌های آینده هم مدافع این ارزش‌ها باشند و باید توجه داشت طرز فکر انسان در کودکی شکل گرفته و آشنایی کودک با مفاهیم معنوی و جایگاه ایثار تأثیر بسزایی در آینده وی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آموزش مفاهیم ایثار و مقاومت نباید تنها به مراسم سالانه محدود شود، ادامه داد: این ارزش‌ها باید در قالب فعالیت‌های مستمر فرهنگی، هنری و آموزشی به نسل جوان منتقل شود و استفاده از ظرفیت کتاب‌های درسی، تولید فیلم‌های کودک و نوجوان، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و حتی بهره‌گیری از فضای مجازی می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام غفاری گفت: اگر فرزندان ما بدانند عزت امروز حاصل فداکاری دیروز است، نه تنها قدردان رزمندگان و آزادگان خواهند بود، بلکه خود نیز در آینده برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور آماده‌تر خواهند شد. روز ۲۶ مرداد فرصتی است برای بازخوانی این حقیقت و ما نباید اجازه دهیم یاد و پیام آن به فراموشی سپرده شود.

تجلیل از آزادگان، فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ۲۶ مرداد و بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار کرد: این روز، یادآور صبر، مقاومت و ایثار مردانی است که سال‌های جوانی خود را در اسارت دشمنان بعثی گذراندند و با تحمل سخت‌ترین شکنجه‌ها، عزت و شرف ملت ایران را پاس داشتند. گرامیداشت این روز تنها تجلیل از آزادگان نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه است.

سید احمد رضوی با بیان اینکه ایثار و فداکاری آزادگان ستون‌های اصلی هویت ملت ایران را تشکیل می‌دهد، افزود: اگر امروز در سایه امنیت و استقلال زندگی می‌کنیم، نتیجه جانفشانی شهدا، صبر جانبازان و استقامت آزادگان است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد تا نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس و مفاهیم عمیق ایثار و فداکاری آشنا شود زیرا این آشنایی، ضامن استمرار مسیر انقلاب و پاسداری از آرمان‌های امام و شهدا خواهد بود.

وی ادامه داد: بازگشت آزادگان در سال ۱۳۶۹، یکی از شیرین‌ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است و استقبال پرشور مردم از این عزیزان نشان داد که ملت ایران هرگز قهرمانان خود را فراموش نمی‌کند و آزادگان با وجود تحمل سال‌ها سختی و رنج، با روحیه‌ای مقاوم و ایمانی استوار به کشور بازگشتند، امروز نیز همچنان الگوی صبر، بردباری و مقاومت برای جامعه ما هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان تصریح کرد: پرداختن به مفاهیم ایثار و فداکاری نباید تنها به مناسبت‌ها محدود شود و این فرهنگ باید در تمامی شئون زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ما جاری و ساری باشد به طوری که همان‌گونه که آزادگان در شرایط دشوار، عزت و ایمان خود را حفظ کردند، ما نیز باید در برابر مشکلات امروز جامعه همچون تحریم‌ها و جنگ نرم دشمنان با روحیه ایثار و همبستگی ایستادگی کنیم.

رضوی با تأکید بر رسالت رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی برای تبیین و ترویج این مفاهیم گفت: هنر، ادبیات و رسانه ابزارهای مؤثری هستند که می‌توانند فرهنگ ایثار را به نسل جدید منتقل کنند و اگر این مفاهیم به درستی بازگو شوند، جوانان ما خواهند دانست که ایثار تنها مربوط به میدان جنگ نیست، بلکه در زندگی روزمره، در کمک به هم‌نوع، در تلاش برای آبادانی کشور و در مقابله با ناعدالتی‌ها نیز معنا پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: ۲۶ مرداد تنها یک روز تاریخی نیست، بلکه یادآور یک حقیقت بزرگ است؛ این حقیقت که ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه ایثار، توانسته است در برابر همه توطئه‌ها و دشمنی‌ها بایستد و اکنون نیز برای عبور از چالش‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به همین فرهنگ نیازمندیم.

جوانان با تأسی از آزادگان، تداوم بخش راه انقلاب و شهدا باشند

امام جمعه نراق در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، ۲۶ مرداد را روزی بزرگ و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این روز یادآور بازگشت غرورآفرین جوانان غیرتمند، مردان و زنان آزاده‌ای است که پس از تحمل سال‌ها اسارت، رنج و شکنجه‌های فراوان در اردوگاه‌های دشمن، با صلابت و امید به وطن بازگشتند.

حجت‌الاسلام مشهود عینلو افزود: آزادی آزادگان موهبتی وصف‌ناپذیر بود که شادی را در دل‌های مردم ایران نشاند و غرور و فخر ملی را دوچندان کرد. آزادگان همان‌گونه که رفته بودند، دلیر و مقاوم، نستوه و استوار بازگشتند و در واقع ذخیره‌ای الهی و ثروتی عظیم انسانی برای ملت ایران و جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام عینلو با بیان اینکه آزادگان به فرموده رهبر معظم انقلاب در زمره بهترین سربازان انقلاب و شایسته‌ترین افراد برای دفاع از نظام هستند، تصریح کرد: این روز همچنین یادآور آزادگان شهیدی است که پس از تحمل شکنجه‌های ناجوانمردانه در اسارت، به خیل شهدا و همرزمان پیوستند.

امام جمعه نراق تصریح کرد: ۲۶ مرداد روزی به وسعت تاریخ است که معنای واقعی مردانگی و ایستادگی را به ملت ایران نشان داد و جایگاه آزادگان را در قلب ملت تثبیت کرد.

امام جمعه نراق اظهار کرد: همه ما به‌ویژه نسل جوان باید با تأسی از آزادگان، راه انقلاب و شهدا را ادامه داده و این مسیر نورانی را به انقلاب جهانی امام زمان (عج) متصل کنیم.

۷۳۱ آزاده در استان مرکزی ثبت شده است

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اراک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ به عنوان روز بازگشت نخستین گروه آزادگان به کشور در تقویم ثبت شده است که طبق بیانات مقام معظم رهبری آزادگان «الماس‌های درخشان» نامیده شده‌اند.

حسین منصوری تصریح کرد: استان مرکزی تعداد ۷۳۱ آزاده را در کارنامه خود دارد که ۴۲۵ نفر از آنان متعلق به شهر اراک هستند و از این تعداد، ۹۴ نفر به درجه رفیع شهادت نائل شدند یا به دلایل مختلف درگذشته‌اند.

وی افزود: تمامی آزادگان استان مرکزی جانباز محسوب می‌شوند، چراکه شکنجه‌ها، آسیب‌ها و عارضه‌های دوران اسارت برای هر یک از آنان درصدی از جانبازی را به همراه داشته است و آزادگان نماد ایستادگی و صبوری ملت ایران‌اند و روایت زندگی آنان بخشی از تاریخ مقاومت این سرزمین به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: شماری از رزمندگان نیز در همان دوران اسارت و در زندان‌های رژیم بعثی، زیر شکنجه‌های مداوم به شهادت رسیدند که پیکر آنان سال‌ها بعد با عنوان «شهدای غریب به وطن» به کشور بازگردانده شد.

منصوری با اشاره به شهدای آزاده گفت: این گروه کسانی هستند که پس از بازگشت از اسارت، در اثر عوارض جنگ به شهادت رسیدند و محرز شدن این موضوع بر عهده کمیسیون‌های مربوطه است که تعداد شهدای آزاده در استان ۳۵ نفر است که حدود ۱۰ نفر از آنان به شهر اراک تعلق دارند.