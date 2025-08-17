به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان چالوس که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، گفت: ظرفیت‌های تولیدی شهرستان محدود است و باید با دقت و حساسیت بیشتری از این ظرفیت‌ها صیانت شود.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های دولت در حمایت از تولید و صنعت، دستگاه‌های متولی موظفند موانع واحدهای تولیدی را برطرف کنند و در این میان همکاری بانک‌ها و نهادهای مرتبط نقش تعیین‌کننده دارد.

فرماندار چالوس تصریح کرد: صدور اسناد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی مرزن‌آباد باید با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه تثبیت فعالیت واحدهای صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.

به گزارش مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند تکمیل فرآیند صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت کند، دسترسی کارخانجات به تسهیلات بانکی را تسهیل کند و مانع از رکود در بخش صنعت شود.

شهرستان چالوس با جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر و قرار گرفتن در مسیر پرتردد جاده چالوس کرج، علاوه بر جایگاه گردشگری، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بخش کشاورزی، شیلات و صنایع تبدیلی دارد. توسعه شهرک‌های صنعتی و رفع موانع تولید در این شهرستان می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی منطقه به بخش خدمات گردشگری باشد.