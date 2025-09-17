توسعه پایدار در روستاها نیازمند توجه به اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان چالوس گفت: اولین رکن توسعه پایدار، انسان است؛ انسانی فرهیخته، باسواد و دارای مهارت که زمینه تربیت او فراهم شود.

وی افزود: انسانی که فاقد مهارت باشد، عملاً جایگاهی در توسعه ندارد، بنابراین باید هم خود افراد و هم اهالی روستا در این چهارچوب قرار گیرند و بستر لازم فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت و سرمایه اجتماعی افزود: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه است که می‌تواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. همچنین باید برنامه‌ریزی دقیقی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و جرایم در سطح روستاها انجام شود.

فرماندار چالوس درباره مسائل اقتصادی تصریح کرد: در حوزه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید باید مورد توجه جدی قرار گیرد. و مردم نباید تصور کنند که مشکلات و موانع جذب سرمایه قابل رفع نیستند، بلکه هم خودشان و هم مسئولان می‌توانند مسیر پیشرفت را هموار کنند.

وی به اهمیت حفاظت از محیط زیست در منطقه مازندران و شهرستان چالوس اشاره کرد و گفت: زیبایی طبیعی منطقه به دلیل حفظ محیط زیست است و نباید این سرمایه ارزشمند را از دست داد، همچنین استاندار پیگیری‌های جدی در زمینه تفکیک زباله در روستاها داشته و انتظار می‌رود مردم و مسئولان همکاری کنند تا این موضوع به نقطه مثبت قابل توجهی برسد.

یوسف پور در پایان بر ضرورت نشاط اجتماعی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت بر صدور مجوزها و پاسخگویی به مردم تأکید کرد و افزود: باید جایگاه روستا و مردم آن به عنوان بخش مهم شهرستان حفظ و تقویت شود.