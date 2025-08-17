  1. استانها
موزه دفاع مقدس مازندران قلب فرهنگی شمال است

ساری - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت، تکمیل پروژه موزه دفاع مقدس استان را اقدامی ملی دانست که می‌تواند به عنوان قلب فرهنگی شمال باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زارعی عصر یکشنبه در دیدار با سرهنگ محمدحسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اظهار داشت که کار در نیروهای مسلح باید با ایمان و اخلاص دفاع مقدسی همراه باشد و پررنگ شدن معنویت، موعظه درونی و خودکنترلی زمینه کاهش تخلفات و جرایم در جامعه و نیروهای مسلح را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به توجه ویژه سازمان قضائی به مجازات‌های جایگزین در نیروهای مسلح افزود که استفاده از وصیت‌نامه و زندگی‌نامه شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدامی ارزشمند است و این منابع باید با زبان هنری و جذاب برای نسل جوان تبیین شود تا زمینه پرورش نسل تازه‌ای از فرماندهان و سرداران رشید فراهم گردد.

زارعی تأکید کرد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تولید آثار فاخر و اثرگذار می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

رئیس سازمان قضائی مازندران همچنین تکمیل پروژه موزه دفاع مقدس استان را یک ضرورت ملی دانست و تصریح کرد که این موزه صرفاً یک مرکز استانی نیست بلکه می‌تواند به‌عنوان قلب فرهنگی و ارزشی شمال و حتی کل کشور مطرح شود.

وی خواستار اهتمام جدی فرماندهان نظامی و انتظامی، نمایندگان مجلس و نماینده عالی دولت در استان برای تکمیل این پروژه شد.

