موزه دفاع مقدس مازندران قلب فرهنگی شمال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام زارعی عصر یکشنبه در دیدار با سرهنگ محمدحسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اظهار داشت که کار در نیروهای مسلح باید با ایمان و اخلاص دفاع مقدسی همراه باشد و پررنگ شدن معنویت، موعظه درونی و خودکنترلی زمینه کاهش تخلفات و جرایم در جامعه و نیروهای مسلح را فراهم میکند.
وی با اشاره به توجه ویژه سازمان قضائی به مجازاتهای جایگزین در نیروهای مسلح افزود که استفاده از وصیتنامه و زندگینامه شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدامی ارزشمند است و این منابع باید با زبان هنری و جذاب برای نسل جوان تبیین شود تا زمینه پرورش نسل تازهای از فرماندهان و سرداران رشید فراهم گردد.
زارعی تأکید کرد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با تولید آثار فاخر و اثرگذار میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
رئیس سازمان قضائی مازندران همچنین تکمیل پروژه موزه دفاع مقدس استان را یک ضرورت ملی دانست و تصریح کرد که این موزه صرفاً یک مرکز استانی نیست بلکه میتواند بهعنوان قلب فرهنگی و ارزشی شمال و حتی کل کشور مطرح شود.
وی خواستار اهتمام جدی فرماندهان نظامی و انتظامی، نمایندگان مجلس و نماینده عالی دولت در استان برای تکمیل این پروژه شد.
نظر شما