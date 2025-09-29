خبرگزاری مهر، گروه استانها: هفتم مهرماه، آخرین روز هفته دفاع مقدس، به مناسبت سالروز عروج پنج سرلشکر دلیر قوای مسلح ارتش و سپاه، روز بزرگداشت فرماندهان حماسه آفرین دفاع مقدس نامگذاری شده است.
هفتم مهرماه روز بزرگمردانی است که در کسوت فرماندهی، مجاهدت ها کردند، یاری رساندند و در نهایت خداوند نیز دستگیرِ آنان شد و شهادت را قسمت شان کرد؛ همانانی که همواره وطن را از جان دوستتر می داشتند و از خودگذشتگیشان، اثبات این مدعاست.
فرماندهان جوان روزهای دفاع مقدس، الگوهایی موفق در مدیریت بحران و سختی ها بودند، برقراری نظم در عین بی نظمی جنگ تحمیلی، ساختن با کمبودها نقطه قوت این دلیرمردان و میراث ماندگار روزهای خون و ایستادگی است؛ اینکه جنگ را با جوانان پیروز شدیم به معنای آن است که اگر به نیروی جوانی نسل جدید و پای کار انقلاب اسلامی اعتماد شود، دیگر میدانهای حساس و پیشِ روی کشور را نیز فتح خواهیم کرد.
دفاع از مظلومان و تقویت امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه ویژه است
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتم مهرماه، آخرین روز هفته دفاع مقدس، به مناسبت سالروز شهادت پنج سرلشکر دلیر ارتش و سپاه، به عنوان روز بزرگداشت فرماندهان شهید نامگذاری شده است که این روز یادآور رشادتها و ایثارگریهای کسانی است که با شجاعت و ایمان خالصانه، امنیت و استقلال کشور را پاس داشتند و جان خود را در راه دفاع از انقلاب اسلامی تقدیم کردند.
سردار مرتضی عمومهدی تصریح کرد: همچنین در ایام سالروز شهادت سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان، فرماندهان برجستهای که برنامهریزی دقیق و اقدامات موثرشان، موجب تقویت جبهه مقاومت و جایگاه رفیع حزبالله در منطقه شده است، قرار داریم که باید اذعان کرد امروز نیز این مسیر ادامه دارد و جبهه مقاومت در دفاع از مظلومان جهان همچنان فعال است.
وی ادامه داد: وظیفه مسئولان در پاسداشت یاد و راه شهدا، تنها گرامیداشت خاطره آنان نیست، بلکه استمرار اهداف و ارزشهای آنها است و یکی از مهمترین وظایف، حمایت از جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، دفاع از مظلومان و تقویت امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی گفت: شهدا با جانفشانی خود، الگویی از ایمان، شجاعت و بصیرت برای نسل کنونی و آتی جامعه برجای گذاشتهاند و این وظیفه ما است که با عمل و رفتار خود، تداوم بخش راه آنان باشیم.
وی تصریح کرد: اکنون در سالروز شهادت سرداران رشید اسلام سرتیپ سیدموسی نامجو، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، شهید یوسف کلاهدوز قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران، سرتیپ جواد فکوری مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک، سرلشکر ولیالله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش و محمدعلی جهانآرا فرمانده سپاه خرمشهر، یاد و خاطره این دلاوران را گرامی میداریم.
سردار عمومهدی گفت؛ باید بدانیم راه و ارزشهای این فرماندهان شهید، چراغ راه مسئولان در پیشبرد اهداف انقلاب و صیانت از دستاوردهای دفاع مقدس است و نشاندهنده آن است که نسل امروز، همانند جوانان دیروز، با ایمان، بصیرت و شجاعت در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب حاضر است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی افزود: فراموش نکنیم که ایثارگریهای فرماندهان و شهدای دفاع مقدس تنها محدود به مرزهای کشور نبود، بلکه تاثیرات آن اکنون در تقویت جبهه مقاومت و حمایت از مظلومان در سطح جهانی نیز مشهود است و این فرماندهان با هوشمندی، تدبیر و دلاوری، پایههای امنیت و قدرت امروز کشور جمهوری اسلامی ایران را مستحکم کردند و یاد و راه آنان، همچنان چراغ هدایت نسلهای بعدی خواهد بود.
سردار عمو مهدی ادامه داد: یادآوری و بزرگداشت این روز، فرصتی است تا جامعه، به ویژه نسل جوان، با ابعاد واقعی دفاع مقدس و رشادتهای فرماندهان شهید آشنا شود و نسل جدید باید بداند که دستاوردهای کنونی کشور، نتیجه مجاهدت و ایثارگری کسانی است که در شرایط دشوار جنگ، با ایمان راسخ، شجاعت و تدبیر، امنیت و عزت ایران را تضمین کردند.
وی ادامه داد: راه فرماندهان و شهدای دفاع مقدس همچنان ادامه دارد و همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد، جوانان امروز نیز همانند جوانان دیروز با بصیرت، ایمان و شجاعت در مسیر دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و ملی حضور فعال دارند.
اندیشههای فرماندهان شهید به درستی در جامعه تبیین شود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:
هفتم مهرماه سال ۱۳۶۰ یکی از دردناکترین و در عین حال اثرگذارترین روزهای تاریخ دفاع مقدس به شمار میرود چرا که در این روز، هواپیمای سی -۱۳۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه کهریزک تهران سقوط کرد و جمعی از فرماندهان برجسته و نامدار دفاع مقدس همچون سرلشکر شهید ولیالله فلاحی، سرتیپ خلبان شهید جواد فکوری، شهید یوسف کلاهدوز، شهید موسی نامجو و شهید محمدعلی جهانآرا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
سرهنگ رضا یارمحمدی بیان کرد: این حادثه دردناک که در جریان جنگ تحمیلی رخ داد، معادلات جنگ ایران و عراق را تغییر داد و موجب شد آزادسازی خرمشهر هشت ماه به تعویق بیفتد و جنگ بیش از هفت سال دیگر ادامه پیدا کند، به همین دلیل، هفتم مهر در تقویم دفاع مقدس به عنوان «روز بزرگداشت فرماندهان شهید» نامگذاری شد.
وی افزود: فرماندهان شهید تنها در حد صدور فرمان و دستور باقی نماندند، بلکه با حضور مستقیم در خط مقدم، دوشادوش رزمندگان به مبارزه پرداختند و ویژگی بارز آنان این بود که پیش از آنکه دیگران را به جهاد فراخوانند، خود با مبارزه با نفس و ایثار عملی، الگوی رزمندگان شدند.
یارمحمدی افزود: بهرهگیری صحیح از نیروها، برخورد اخلاقی و انسانی با همرزمان، و اتخاذ تصمیمهای دقیق نظامی از جمله شاخصههای مدیریتی این فرماندهان بود که مسیر پیروزی را برای ایران اسلامی هموار ساخت و بدون چنین سبک فرماندهی، امکان تداوم مقاومت و دستیابی به پیروزیهای بزرگ در برابر ارتش بعثی عراق وجود نداشت.
وی رمز ماندگاری و جاودانگی راه شهیدان را در چند اصل برشمرد و گفت: خودشناسی، خداشناسی، ولایتمداری، دیگرشناسی و شناخت عمیق هستی و طبیعت، اصولی بودند که شهدا با درک و عمل به آنها راه سعادت و جاودانگی را انتخاب کردند که این اصول نه تنها آنان را به قلههای ایثار و فداکاری رساند، بلکه مسیر آینده انقلاب اسلامی را نیز روشن کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات گفت: در شرایط کنونی نیز برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس، لازم است شخصیت، شیوه زندگی و اندیشههای این فرماندهان شهید به درستی تبیین شود تا نسلهای جدید با الهام از آنها، مسیر جهاد و مقاومت را ادامه دهند.
وی با اشاره به ویژگیهای فردی فرماندهان شهید اضافه کرد: خودسازی و تهذیب نفس، نخستین ویژگی این عزیزان بود و آنان همواره در تلاش بودند تا از درون پاک و الهی باشند.
سرهنگ یارمحمدی ادامه داد: دومین ویژگی، شجاعت و بیباکی در میدان نبرد بود که موجب میشد آنان بدون هیچ ترسی در برابر دشمن بایستند و با ابتکار و خلاقیت، معادلات جنگ را تغییر دهند.
وی ادامه داد: سومین ویژگی صبر و استقامت آنان در برابر سختیها، ناکامیها و مصائب بود و چهارمین ویژگی ایمان و توکل بیپایان به خداوند متعال و پنجمین خصوصیت منحصر به فردشان اخلاص در عمل بود، به گونهای که هر اقدامی را تنها برای رضای خدا انجام میدادند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فرهنگ دفاع مقدس در شرایط امروز تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی پس از شکست در جنگ سخت، تمرکز خود را بر جنگ نرم و شبیخون فرهنگی معطوف کردهاند و در دهههای هفتاد، هشتاد و نود و اکنون نیز عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی، میدان جدیدی برای رویارویی با دشمن است که در چنین شرایطی، میتوان با تکیه بر فرهنگ ناب دفاع مقدس و بهرهگیری از سبک زندگی فرماندهان شهید، جامعه و به ویژه نسل جوان را در برابر این هجمهها مصون ساخت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: جبهههای دفاع مقدس تنها میدان نبرد نبود، بلکه دانشگاهی بزرگ برای تربیت انسانهای مؤمن، شجاع و ولایتمدار بود که امروز نیز بازخوانی آن فرهنگ و بازنمایی سبک زندگی و منش فرماندهان شهید، میتواند به عنوان چراغ راه نسلهای آینده عمل کند و کشور را در برابر تهدیدهای نرم دشمنان مقاوم سازد.
رمز موفقیت فرماندهان دفاع مقدس، ترکیبی از ایمان، صبر و باور به ارزشهای الهی و ملی بود
امام جمعه محلات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید دفاع مقدس، اظهار کرد: فرماندهان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس با اخلاص و صداقت در عمل، تنها به رضای خداوند میاندیشیدند و همین خلوص، رمز ماندگاری نام و یادشان در تاریخ کشور ما است و این شهدا با شجاعت خالصانه و استقامت بینظیر خود، در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند، در حالی که امکانات ما محدود بود و کشورهای قدرتمند پشتوانه رژیم صدام بودند.
حجت الاسلام مهدی ربانی ادامه داد: فرماندهان شهید با ولایتپذیری کامل و اطاعت محض از فرمان حضرت امام خمینی (ره)، خود را سرباز واقعی ولایت و وطن میدانستند و همین روحیه، موجب شد تا در جنگ ۱۲ روزه نیز جوانان و نیروهای مسلح با الگوبرداری از شجاعت و بصیرت آنان، دشمن را از اقدامات تجاوزکارانهاش پشیمان کنند.
وی افزود: رمز موفقیت و پایمردی این فرماندهان، تنها شجاعت نظامی نبود، بلکه ترکیبی از ایمان، صبر، استقامت و باور به ارزشهای الهی و ملی بود که به آنان توان مقاومت در برابر فشارهای شدید دشمنان را داد و این درس مهم امروز نیز برای جوانان ما قابل توجه است که باید همواره با الگوگیری از شهدا، در عرصههای مختلف اجتماعی، علمی و دفاعی پایدار و ثابتقدم باشند.
حجتالاسلام ربانی با بیان اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، گفت: یادآوری و بازخوانی خاطرات فرماندهان شهید و شهدای دانشآموز و فرهنگی، علاوه بر اینکه ارزشهای دفاع مقدس را به نسل حاضر منتقل میکند، موجب تقویت روحیه ملی و همبستگی جامعه میشود و راه آینده کشور را روشن میسازد.
امام جمعه محلات تصریح کرد: اکنون نیز همانند گذشته، وظیفه ما پاسداری از آرمانهای شهدا است، فرماندهان شهید ما در طول دوران دفاع مقدس با فداکاری و ایثار، نمونه بارز اخلاق، شجاعت و پایبندی به ارزشها بودند و جامعه امروز باید این ویژگیها را سرمشق زندگی و فعالیتهای خود قرار دهد.
امام جمعه محلات افزود: با توجه به تجربههای جنگ تحمیلی و مقاومتهای اخیر، میتوان دریافت که الگوی فرماندهان شهید، همچنان چراغ راه نیروهای مسلح و نسل جوان کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است.
وی گفت: نسل کنونی ما باید با آشنایی کامل با تاریخ دفاع مقدس و یاد فرماندهان شهید، در مسیر ایثار، شجاعت و پایبندی به ارزشهای انقلاب حرکت کند تا بتواند علاوه بر حفظ دستاوردهای گذشته، آینده روشن و پایداری برای کشور بسازد.
نظر شما