اجازه تحریف تاریخ دفاع مقدس را نخواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز در آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: سلام و صلوات بر ذخیره عالم امکان و وجود حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و درود و صلوات بر ارواح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم اهل بیت (ع) و مدافعین وطن اسلامی به ویژه شهید عالی مقام سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و عرض تحیت به محضر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای.

وی افزود: جمع حاضر که امروز توفیق شرفیابی به محضر حضرتعالی پیدا کرده‌اند، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولان کشوری، نمایندگان مجلس، پیشکسوتان جهاد و مقاومت در ۸ سال دفاع مقدس، فرماندهان و رزمندگان مدافع حرم اهل بیت (ع)، خانواده معظم شهیدان و ایثارگران، جانبازان و ایثارگران عزیز، بسیجیان دلاور، مداحان اهل بیت (ع) و فعالان عرصه ادبیات، سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی دفاع مقدس در سطح ملی و استانی در سراسر کشور هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز ما مفتخریم چهلمین سالگرد دفاع مقدس که تضمین کننده حیثیت کشور، هویت و امنیت ملی و عزت و شکوه ملت بزرگ ایران اسلامی شد را گرامی بداریم. ما وظیفه خود می‌دانیم که آن دوران زرین و قطعه نورانی در تاریخ کشور را زنده نگه داریم و پاسداری کنیم.

سرلشکر باقری گفت: ما مصمم هستیم تا تاریخ دفاع مقدس که ذخیره‌ای گرانبها برای رشد ملی، پیشرفت کشور، عزت، امنیت، سلامت، استقلال و آزادی نسل فعلی و نسل‌های آینده می‌باشد را حفظ کنیم و از هر گونه تحریف و انحراف مصون بداریم و نگذاریم آن دوران سراسر افتخار به فراموشی سپرده شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ تعداد ۱۱ موزه دفاع مقدس در یازده استان افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت، گفت: با تلاش عزیزان در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و همکاری دولت بویژه استاندار و شهرداران ۸ موزه آماده بهره برداری است و بعد از افتتاح این ۸ موزه در مجموع در کشور ۲۳ موزه خواهیم داشت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: با تحقق چشم انداز افق ۱۴۰۴ در کل کشور ۳۶ باغ موزه دفاع مقدس و یک موزه عبرت بین المللی در طبس خواهیم داشت.

سرلشکر باقری، توسعه و تجهیز موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران را یکی دیگر از اقدامات انجام شده دانست و گفت: ایجاد موزه و سراسر نمای مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، طراحی بخش موزه‌های انقلاب اسلامی، نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نقش استان تهران در دفاع مقدس و بخش کودکان و نوجوانان و باز طراحی و ارتقاء محتوایی موزه تهران در این مدت انجام شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهل سالگی انقلاب اسلامی با مشارکت کلیه سازمان‌های لشکری و کشوری با ارائه هزار دستاورد شاخص نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ از اقدامات ما بوده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: کشور ما با داشتن تعداد ۹۶۶۹ شهید والامقام گمنام در ۲۰۶۶ یادمان شهدای گمنام در سراسر کشور مزین گردیده است و تعداد ۸۴۱ یادمان در حال طراحی و ساخت است که طبق برنامه قرار است در سال ۱۴۰۰ کلیه یادمان‌ها تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

سرلشکر باقری گفت: از تعداد ۶۸ کلان پروژه تحقیقاتی که کلیه ابعاد دفاع مقدس را به صورت علمی توسط سازمان‌های نیروهای مسلح و تعدادی از دستگاه‌های کشور مورد پژوهش و مطالعه قرار داده بودند تاکنون ۵۴ پروژه تکمیل و پایان یافته و برای بهره‌برداری و دسترسی پژوهشگران آماده شده است.

وی تدوین، تصویب و ابلاغ سند ملی راهیان نور کشور را یکی دیگر از اقدامات انجام شده اعلام کرد و گفت: هیئت امنا بنیاد و تقسیم کار ملی برای ۴۰ سازمان و دستگاه اصلی کشوری و لشکری به منظور نمادین بودن فناوری راهیان نور و توسعه و گسترش آن در سال ۹۶ به حمدالله رشد فزآینده در سال‌های گذشته حاصل شده و در طول چهار سال اخیر قریب به ۲۵ میلیون نفر زائر از یادمان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید کرده‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایمنی کاروان‌های راهیان را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: ایمنی کاروان‌های راهیان نور همواره مورد تاکید ما بوده و برای تحقق آن اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

سرلشکر باقری با ارائه گزارشی به محضر فرمانده کل قوا درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه‌های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، گفت: برای گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس دستورالعملی با شعار «ما قوی هستیم» در هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تهیه و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه با تلاش همه مسئولان ۵۰۵ ستاد کشوری و لشکری گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سطح کشور استانی و کشوری تشکیل شده است، افزود: همچنین از سوم خرداد امسال تا پایان سال جاری ۴۳ هفته برای اجرای ویژه‌برنامه‌های تعیین شده جهت گرامیداشت چهلمین سال دفاع مقدس تعیین شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تعداد برنامه‌های اصلی سازمان‌های کشوری و لشکری در مرکز و استان‌های کشور ۴ هزار و ۶۸۸ برنامه و همچنین برنامه‌های صدا و سیما تعداد ۲۱ هزار و ۸۱۳ برنامه در نظر گرفته شده است که مجموعاً ۲۶ هزار و ۵۰۱ برنامه در طول سال ۱۳۹۹ ویژه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در حال اجرا است.

سرلشکر باقری گفت: جلسه هیئت امنا بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور فرماندهان سازمان‌های نیروهای مسلح، وزرا و روسای دستگاه‌های کشوری و عمومی با مسئولیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی‌های کلان در سراسر کشور به صورت سالیانه برگزار می‌شود و تاکنون ۱۱ آیین نامه کلان و اصلی در این جلسات مطرح و به تصویب رسیده و جهت اجرا نیز ابلاغ شده است.

وی برگزاری فصلی شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را از جمله اقدامات انجام شده دانست و گفت: جلسات در استان‌ها با مسئولیت استاندار و با حضور نمایندگان ولی فقیه و مسئولان کشوری و لشکری برگزار می‌شود که در ۴ سال گذشته تعداد ۴۱۷ جلسه در استان‌های سراسر کشور در این رابطه برگزار شده است. حضور موثر مسئولان بنیاد حفظ آثار در شورای اجتماعی کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور و همچنین مدیران کل استانی در شوراهای ذیربط در استان‌ها برای بهره گیری از ظرفیت‌های شوراها است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعامل و همکاری نزدیک با شوراهای شهر و شهرداران برای بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های موجود برای ساخت موزه در یادمان‌های دفاع مقدس را در این مدت بسیار خوب دانست و گفت: ارتباط با فعالان عرصه رسانه اعم از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها به ویژه رسانه ملی برای نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت در این مدت بسیار گسترده شده است.

سرلشکر باقری گفت: شناسایی، جمع‌آوری، بازدید علمی و ساماندهی ۲۵ میلیون برگ سند دفاع مقدس به همراهی ساماندهی ۱۵۰ هزار ساعت اسناد دیداری و شنیداری دفاع مقدس از جمله اقداماتی است که در حوزه اسناد و مدارک صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه برای ارتباط بیشتر با مخاطبان و علاقمندان حوزه دفاع مقدس اقدام به راه اندازی خبرگزاری دفاع مقدس با ۳۰ شعبه در سراسر کشور کردیم، اظهار داشت: این خبرگزاری توانسته است در جذب مخاطب گام‌های موفقی بردارد که افزایش بازدیدکنندگان از ۴۹ میلیون بازدید کننده در سال ۹۵ به ۷۵ میلیون بازدیدکننده در سال ۹۸ رسیده و انشاءالله به ۱۰۰ میلیون بازدید کننده در سال ۹۹ خواهد رسید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: به منظور استفاده از ظرفیت جشنواره‌های ملی و بین المللی دو دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس به عنوان «رسام» با دریافت سه هزار و ۶۶۶ اثر خارجی از ۱۰۸ کشور جهان و ۱۰۹ اثر داخلی و سه دوره جشنواره ملی هنری «فانوس» ویژه تولیدات هنری و مقاومت دفاع مقدس و مقاومت استان‌های کشور با دریافت پنج هزار ۵۴۱ اثر برگزار شده است.

سرلشکر باقری تصریح کرد: تعامل با حوزه‌های علمیه درباره تولید مبانی دینی و نظری دفاع مقدس در قالب تهیه و تولید هفت جلد کتاب مرجع و ارائه درس دو واحدی دفاع مقدس در حوزه‌های علمیه و همچنین حضور فعال قرارگاه راهیان نور حوزه‌های علمیه در راهیان نور کشور به منظور تربیت و اعزام مبلغان برای کاروان‌ها انجام شده است.

سرلشکر باقری ادامه داد: طراحی و برگزاری پنج جشنواره ملی و بین المللی اسوه‌های صبر و مقاومت، طراحی و اجرای دوره‌های سبک زندگی جهادی رزمندگان اسلام در سراسر کشور و همچنین راه اندازی تشکل‌های همسران و مادران خواهران و دختران شهدا و جانبازان در کلیه استان‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.

وی برگزاری نشست هم اندیشی و هماهنگی فرماندهان نیروهای مسلح و رئیس و معاون سازمان صدا و سیما به منظور هماهنگی و همکاری در نشر و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت را از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه دفاع مقدس دانست و گفت: ارتقاء سطح و تقویت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس برای تولید نظریه و پژوهش‌های راهبردی و بنیادی و همچنین پاسخ به سوالات و ابهامات و نیازهای پژوهشی حوزه دفاع مقدس و مقاومت مورد توجه قرار گرفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به برنامه‌های ملی هفته دفاع مقدس در سال جاری اشاره کرد و توضیح داد: توفیق ارتباط تصویری پیشکسوتان جهاد و مقاومت در تهران و مراکز استان‌های کشور با ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا و بهره‌مندی از فرامین و رهنمودهای معظم‌له، تجلیل و تکریم یک میلیون نفر پیشکسوت دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس در تهران و نمایشگاه‌های استانی مراکز استان‌ها در کشور، افتتاح هشت موزه دفاع مقدس در استان‌های اردبیل، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شهر آبادان در خوزستان، استان قم و مرکزی از جمله این برنامه‌ها است.

سرلشکر باقری: رونمایی ۵۴ کلان پروژه تحقیقاتی دفاع مقدس به عنوان مرجع اصلی و تایید شده در این حوزه، آغاز به کار موزه و سراسر نمای مقاومت شهید سلیمانی و نمایشگاه پایان حکومت داعش، رونمایی از ده‌ها پروژه دفاعی، امنیتی، سازندگی در نیروهای مسلح و صدها پروژه عمرانی، بهداشتی، درمانی فرهنگی و هنری در سراسر کشور، رونمایی از صدها عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت ۳۰ برابری شدن چاپ و نشر کتاب در این حوزه، آغاز تهیه و تولید مجموعه مستند ۱۰۰ قسمتی دفاع مقدس با عنوان «روایت معیار» برای معرفی صحیح و شایسته حماسه دفاع مقدس توسط صدا و سیما و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، آغاز تهیه و تولید ۱۰۰ قسمت برنامه ترکیبی با هدف معرفی عملیات‌های رزمندگان اسلام با استفاده از تکنیک‌های پویانمایی، اینفوگرافی توسط صدا و سیما با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را از دیگر برنامه‌های گرامیداشت دفاع مقدس در سال جاری دانست.

وی تاکید کرد: وظیفه خود می‌دانم از فرماندهان سازمان‌های نیروهای مسلح، دولت، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نمایندگان محترم مجلس و رئیس و مدیران محترم رسانه ملی، رسانه‌ها و مطبوعات کشور، ائمه جمعه، استانداران و فرمانداران، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران سراسر کشور به ویژه مراکز استان‌ها، روسای سازمان‌های فرهنگی و تبلیغی و هنری کشور، مدیران حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی که ما را در انجام مأموریت‌های حفظ آثار و نشر و ترویج فرهنگ و آثار دفاع مقدس یاری می‌رسانند تشکر و قدردانی کنم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همچنین از مسئولان و کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سراسر کشور که در چند سال گذشته با مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر خود موفق به انجام اقدامات بزرگ و ارزشمندی شده‌اند و در طراحی و هدایت برنامه‌های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس تلاش می‌کنند تشکر و قدردانی می‌کنم.