به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: در دولت چهاردهم حوزه آموزش دولت دارای اهمیت است و توسعه عدالت اهمیت و ضرورت دارد.

وی افزود: برای امسال فضای آموزشی و ورزشی تعداد ۱۸۷ مدرسه در نهضت ساخت تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری می‌رسد و مدارس کانکسی و سنگی و مدارس در حال احداث کردستان برداشته خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: تلاش بر این است که مدارس بالای ۳۵ دانش آموز به تراکم زیر ۳۵ نفر برسد.

حسینی عنوان کرد: در این نهضت ۶ مدرسه توسط بنیاد علوی ساخته می‌شود و شرکت زرکوه هم تعهد ۵۵ مدرسه را ۵ ساله و با اعتبار قابل توجه احداث می‌کند و جذب اعتبار برای توسعه این نهضت باید فراهم شود.

وی عنوان کرد: کردستان استان فرهنگی است که مردم ما حساس و دنبال کار فرهنگی و خیر هستند و نمونه این کارها ساخت مسجد توسط مردم است و این حس اهمیت علم و فرهنگ و همیاری در دل مردم از صدها سال تاکنون وجود داشته است و جلوه مشارکت مردم در کار فرهنگی و آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یادآور شد: فضای آموزشی استان ۴ و نیم متر است و فضای آموزشی بانه، مریوان و ناحیه یک سنندج کمتر است همچنین شهرستان بانه هم این فضا سه متر است که برنامه ریزی جدی و کار برای مدرسه سازی باید در دستور کار باشد و ما در روستاها با مشارکت خود روستاییان درست حال ساخت مدرسه هستیم.

حسینی گفت: لازم است که با گفتمان سازی صحیح به فضای آموزشی مطلوب برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مدارس کانکسی ما تا مهر ماه حذف می‌شود و ۴۰ میلیارد اعتبارات نوسازی استان بود که با رایزنی‌ها این اعتبار ۵ برابر شده و به ۲۰۰ میلیارد در حوزه تخریب و بازسازی رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: توسعه فضای ورزشی و فرهنگی دارالقرآن و نمازخانه در بحث عدالت آموزشی دارای اهمیت است و ۶۹ فضای ورزشی برای سال جدید افزایش یافته که شامل ۳۶ زمین چمن مصنوعی، ۱۱ فضای بازسازی شده و ۶ کفپوش و ۱۵ کلاس تربیت بدنی در دسترس و بهره برداری است.

حسینی عنوان کرد: شعار عدالت در بخش دوم آموزش با ارتقا آموزش با محور توانمندسازی معلم‌ها با استفاده از روش‌های تدریس و نیاز به بازسازی و تحول و مدیریت آموزشی است.

وی افزود: تغییر در روش تدریس و تحول در آموزش و پرورش برای ارتقا کیفیت با روش‌های نوین و هوش مصنوعی در دسترس تا تحقق تدریس برتر و در دسترس دانش آموزان مدنظر آموزش و پرورش است.

وی بیان کرد: دسترسی آسان و عادلانه به آموزش با کیفیت، برگزاری آزمون‌ها، توجه جدی به نماز در مدارس و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای اهمیت و مورد توجه است.

وی بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال در تاریخ ۲۷ مرداد تا ۶ شهریور هر کدام ۶۰ نفر در استان کردستان برگزار می‌شود که سهم استان هم ۴ دختر و ۴ پسر فوتسالیست است و این استعداد و امتیاز برتر برای ما در استان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: از نکات مهم و لازم به ذکر در ثبت نام مدارس اینکه مدیر مدرسه حق ندارد دانش آموز میان پایه را به دلیل نمره پایین ثبت نام نکند و روپوش هم اجباری نیست.

حسینی بیان کرد: بحث سرویس مدارس هم بر عهده شهرداری است و مدیر مدرسه در هنگام ثبت نام حق دریافت کمک با عنوان کمک به مدرسه را ندارد.

وی افزود: سی و هشتمین اجلاسیه رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور هم ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه با بستر مطمئن اینترنتی برگزار می‌شود که امیدواریم رسانه‌ها در پوشش آن کمک حال ما باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در خاتمه با بیان اینکه ۵۰ هزار ساعت کسری معلم در استان داریم اذعان کرد: ظرفیت مولدساز آموزش و پرورش نادیده گرفته شد و ۴۵۱ فارغ التحصیل بومی فرهنگیان را متعهد شده و امسال به کارگیری می‌کنیم و ۴۵۰ نفر دیگر هم از محل ماده ۲۸ فارغ‌التحصیل به محض اعلام به کارگیری می‌شوند.