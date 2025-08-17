  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

۱۸۷ مدرسه در کردستان به بهره‌برداری می‌رسد

۱۸۷ مدرسه در کردستان به بهره‌برداری می‌رسد

سنندج_ مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: ۱۸۷ مدرسه در راستای اجرای نهضت ساخت مدرسه در بخش‌های مختلف تا پایان مهر ماه در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: در دولت چهاردهم حوزه آموزش دولت دارای اهمیت است و توسعه عدالت اهمیت و ضرورت دارد.

وی افزود: برای امسال فضای آموزشی و ورزشی تعداد ۱۸۷ مدرسه در نهضت ساخت تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری می‌رسد و مدارس کانکسی و سنگی و مدارس در حال احداث کردستان برداشته خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: تلاش بر این است که مدارس بالای ۳۵ دانش آموز به تراکم زیر ۳۵ نفر برسد.

حسینی عنوان کرد: در این نهضت ۶ مدرسه توسط بنیاد علوی ساخته می‌شود و شرکت زرکوه هم تعهد ۵۵ مدرسه را ۵ ساله و با اعتبار قابل توجه احداث می‌کند و جذب اعتبار برای توسعه این نهضت باید فراهم شود.

وی عنوان کرد: کردستان استان فرهنگی است که مردم ما حساس و دنبال کار فرهنگی و خیر هستند و نمونه این کارها ساخت مسجد توسط مردم است و این حس اهمیت علم و فرهنگ و همیاری در دل مردم از صدها سال تاکنون وجود داشته است و جلوه مشارکت مردم در کار فرهنگی و آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یادآور شد: فضای آموزشی استان ۴ و نیم متر است و فضای آموزشی بانه، مریوان و ناحیه یک سنندج کمتر است همچنین شهرستان بانه هم این فضا سه متر است که برنامه ریزی جدی و کار برای مدرسه سازی باید در دستور کار باشد و ما در روستاها با مشارکت خود روستاییان درست حال ساخت مدرسه هستیم.

حسینی گفت: لازم است که با گفتمان سازی صحیح به فضای آموزشی مطلوب برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مدارس کانکسی ما تا مهر ماه حذف می‌شود و ۴۰ میلیارد اعتبارات نوسازی استان بود که با رایزنی‌ها این اعتبار ۵ برابر شده و به ۲۰۰ میلیارد در حوزه تخریب و بازسازی رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: توسعه فضای ورزشی و فرهنگی دارالقرآن و نمازخانه در بحث عدالت آموزشی دارای اهمیت است و ۶۹ فضای ورزشی برای سال جدید افزایش یافته که شامل ۳۶ زمین چمن مصنوعی، ۱۱ فضای بازسازی شده و ۶ کفپوش و ۱۵ کلاس تربیت بدنی در دسترس و بهره برداری است.

حسینی عنوان کرد: شعار عدالت در بخش دوم آموزش با ارتقا آموزش با محور توانمندسازی معلم‌ها با استفاده از روش‌های تدریس و نیاز به بازسازی و تحول و مدیریت آموزشی است.

وی افزود: تغییر در روش تدریس و تحول در آموزش و پرورش برای ارتقا کیفیت با روش‌های نوین و هوش مصنوعی در دسترس تا تحقق تدریس برتر و در دسترس دانش آموزان مدنظر آموزش و پرورش است.

وی بیان کرد: دسترسی آسان و عادلانه به آموزش با کیفیت، برگزاری آزمون‌ها، توجه جدی به نماز در مدارس و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای اهمیت و مورد توجه است.

وی بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال در تاریخ ۲۷ مرداد تا ۶ شهریور هر کدام ۶۰ نفر در استان کردستان برگزار می‌شود که سهم استان هم ۴ دختر و ۴ پسر فوتسالیست است و این استعداد و امتیاز برتر برای ما در استان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: از نکات مهم و لازم به ذکر در ثبت نام مدارس اینکه مدیر مدرسه حق ندارد دانش آموز میان پایه را به دلیل نمره پایین ثبت نام نکند و روپوش هم اجباری نیست.

حسینی بیان کرد: بحث سرویس مدارس هم بر عهده شهرداری است و مدیر مدرسه در هنگام ثبت نام حق دریافت کمک با عنوان کمک به مدرسه را ندارد.

وی افزود: سی و هشتمین اجلاسیه رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور هم ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه با بستر مطمئن اینترنتی برگزار می‌شود که امیدواریم رسانه‌ها در پوشش آن کمک حال ما باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در خاتمه با بیان اینکه ۵۰ هزار ساعت کسری معلم در استان داریم اذعان کرد: ظرفیت مولدساز آموزش و پرورش نادیده گرفته شد و ۴۵۱ فارغ التحصیل بومی فرهنگیان را متعهد شده و امسال به کارگیری می‌کنیم و ۴۵۰ نفر دیگر هم از محل ماده ۲۸ فارغ‌التحصیل به محض اعلام به کارگیری می‌شوند.

کد خبر 6563127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها