عملیات مهار حریق انبار ۲۰۰۰ مترمربعی در بلوار پژوهشگاه ادامه دارد

رضا شنگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتش سوزی انبار خصوصی در ری اظهارداشت: آتشسوزی گستردهای در یک انبار خصوصی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در خیابان شهید رجایی، بلوار پژوهشگاه رخ داد. این انبار حاوی مواد نفتی و روغنی بوده است.
شنگی، شهردار منطقه ۲۰ تهران در این خصوص گفت: با اعلام وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی از ۷ ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای حریق به طور گسترده ادامه دارد.
وی افزود: اولویت اصلی شهرداری منطقه ۲۰ حفظ سلامت و ایمنی شهروندان است و تمامی امکانات و تجهیزات برای کنترل سریع و کامل این حادثه به کار گرفته شده است.
شنگی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا خطرآفرین، سریعاً موضوع را به سامانههای مربوطه اطلاع دهند و همکاری لازم را با نیروهای امدادی داشته باشند.
شهردار منطقه ۲۰ تهران تاکید کرده است که اطلاعرسانی درباره روند مهار حریق و وضعیت حادثه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
