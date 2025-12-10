کشف ۲۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی بیان داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی این شهرستان روز گذشته حین گشت زنی در ساحل به یک دستگاه خودرو تویوتا حین بارگیری کالا از ۲ فروند قایق موتوری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مأموران، با رها کردن کالاها، اقدام به فرار کردند که در بازرسی از محل، تعداد ۲۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ مرادی با اشاره به ارزش‌گذاری انجام شده توسط کارشناسان اقتصادی افزود: ارزش تقریبی این محموله قاچاق بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد شده است و روند شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این شبکه همچنان در دستور کار مأموران قرار دارد.