به گزارش خبرنگار مهر، یوسف فاتح پور عصر یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شفت ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، با تشریح سیاست‌ها و اهداف شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از هرگونه تخلف و فرصت‌طلبی در حوزه اموال عمومی از اولویت‌های این شوراست.

وی با بیان اینکه همه مسئولان نسبت به حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال وظیفه‌مند هستند، افزود: شورا باید با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، روش‌های مؤثر برای حفظ این حقوق را بررسی و اجرایی کند.

فاتح‌پور همچنین با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام برخی دستگاه‌ها، تأکید کرد: تعلل در اجرای این پروژه‌ها به معنای خسارت به بیت‌المال است و مدیران ذی‌ربط باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند.

در ادامه این نشست، «علی اصغر چگینی» دادستان شفت و دبیر شورا نیز با اشاره به جایگاه والای حقوق بیت‌المال در آموزه‌های دینی و نظام جمهوری اسلامی، گفت: شورا با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی و پیشگیری از تصرف، تخریب و تجاوز به منابع عمومی، اراضی ملی، موقوفات و انفال تشکیل شده است.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این شورا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک سازمان‌های مرتبط برای حل مسائل و موانع پیش‌روی حفظ حقوق عمومی است.

در پایان، اعضای شورا گزارش‌هایی از اقدامات و برنامه‌های خود در راستای صیانت از بیت‌المال ارائه کردند.