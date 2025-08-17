  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

تعلل در اجرای پروژه‌ها خسارت به بیت‌المال است

تعلل در اجرای پروژه‌ها خسارت به بیت‌المال است

رئیس دادگستری شفت با بیان اینکه تعلل در اجرای پروژه‌ها خسارت به بیت‌المال است، گفت: هدف شورای حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از اراضی ملی، منابع عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف فاتح پور عصر یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شفت ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، با تشریح سیاست‌ها و اهداف شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از هرگونه تخلف و فرصت‌طلبی در حوزه اموال عمومی از اولویت‌های این شوراست.

وی با بیان اینکه همه مسئولان نسبت به حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال وظیفه‌مند هستند، افزود: شورا باید با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، روش‌های مؤثر برای حفظ این حقوق را بررسی و اجرایی کند.

فاتح‌پور همچنین با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام برخی دستگاه‌ها، تأکید کرد: تعلل در اجرای این پروژه‌ها به معنای خسارت به بیت‌المال است و مدیران ذی‌ربط باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند.

در ادامه این نشست، «علی اصغر چگینی» دادستان شفت و دبیر شورا نیز با اشاره به جایگاه والای حقوق بیت‌المال در آموزه‌های دینی و نظام جمهوری اسلامی، گفت: شورا با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی و پیشگیری از تصرف، تخریب و تجاوز به منابع عمومی، اراضی ملی، موقوفات و انفال تشکیل شده است.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این شورا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک سازمان‌های مرتبط برای حل مسائل و موانع پیش‌روی حفظ حقوق عمومی است.

در پایان، اعضای شورا گزارش‌هایی از اقدامات و برنامه‌های خود در راستای صیانت از بیت‌المال ارائه کردند.

کد خبر 6563211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها