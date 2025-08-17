افزایش ۷ درصدی مصرف برق در کرمانشاه

عبدالرضا علیرضاپوری گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد از ادارات استان کرمانشاه به سیستم کنترل هوشمند مصرف برق مجهز شده‌اند و این طرح توانسته است در مجموع حدود ۸ مگاوات بار مصرفی را در بازه زمانی اوج بار مدیریت کند.

وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان طی سال جاری افزود: بر اساس آمار ثبت شده، مصرف برق در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد افزایش داشته است. در حالی که در سال گذشته اوج بار استان در محدوده ۹۴۵ مگاوات بود، امسال این رقم با رشد قابل توجهی افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه کنترل مصرف مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گرفته، عنوان کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار مشترک پرمصرف در استان شناسایی شده‌اند که میزان مصرف آن‌ها بین ۲.۵ تا ۴ برابر الگوی تعیین‌شده است. برای این دسته از مشترکان، به منظور ایجاد حساسیت و اصلاح الگوی مصرف، قبوض ۱۵ روزه صادر می‌شود تا تأثیرگذاری اقدامات کنترلی افزایش یابد.

علیرضاپوری با اشاره به مقابله جدی با مصرف غیرمجاز برق در استان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است. این دستگاه‌ها نقش قابل توجهی در افزایش مصرف برق و ایجاد فشار مضاعف بر شبکه توزیع دارند و برخورد با آن‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص وضعیت تولید و تأمین انرژی استان گفت: نیروگاه‌های حرارتی و آبی موجود در مدار تولید، مجموعاً حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت را به شبکه تزریق کردند و با تلاش همکاران در توانیر و وزارت نیرو، مدیریت بار در اوج مصرف مردادماه به شکل مطلوبی انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه صنعت برق در استان با همه ظرفیت در تلاش است تا ضمن تأمین برق پایدار، مدیریت مصرف نیز به شکل اصولی اجرا شود. امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده و همکاری مشترکان، نهایتاً تا پایان شهریورماه بخش زیادی از چالش‌های موجود در حوزه مدیریت بار و مصرف به سرانجام برسد.

علیرضاپوری در پایان بر ضرورت همکاری مردم تأکید کرد و افزود: صرفه‌جویی در مصرف برق، نه تنها به پایداری شبکه کمک می‌کند بلکه مانع از بروز خاموشی‌های احتمالی در روزهای اوج بار خواهد شد و به ارتقای سطح خدمات‌رسانی در استان یاری می‌رساند.