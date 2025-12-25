عبدالرضا علیرضاپوری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت مشترکان و الگوی مصرف برق در استان، اظهار داشت: از مجموع ۸۶ هزار و ۸۲۸ مشترک برق در استان کرمانشاه، بیش از ۷۰۰ هزار مشترک در گروه خانگی قرار دارند که این آمار نشان می‌دهد حدود ۸۲ و سه دهم درصد از مشترکان استان را مشترکان با تعرفه خانگی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی نیز سهم قابل توجهی دارد به‌طوری که بیش از ۴۳ درصد مصرف برق استان مربوط به این گروه از مشترکان است و این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف در بخش خانگی را دوچندان می‌کند.

علیرضاپوری تصریح کرد: با توجه به سهم بالای مصرف برق در منازل، می‌توان با بهره‌گیری از مدیریت بانوان در خانواده و نقش مؤثر مدیران خانواده در اصلاح الگوی مصرف، اقدامات مؤثری در راستای صرفه‌جویی انرژی الکتریکی انجام داد و این ظرفیت یکی از محورهای اصلی برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه است.

مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در این حوزه بیان کرد: برنامه‌ای که برای بخش خانگی تعریف شده، دستیابی به صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی است و امیدواریم با اجرای اقدامات آموزشی، فرهنگی و مدیریتی، این هدف به‌صورت مرحله‌ای محقق شود.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری انجام‌شده بر این اساس است که تا سال ۱۴۰۵ و با استفاده از ظرفیت حضور و نقش‌آفرینی مدیران خانواده، اقدامات مرتبط با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح گسترده‌تری اجرا شود و نتایج ملموسی در کاهش مصرف برق استان به همراه داشته باشد.

علیرضاپوری خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند همراهی مشترکان، آگاهی‌بخشی مستمر و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در خانواده‌هاست و شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز با تمام ظرفیت در مسیر تحقق صرفه‌جویی ۲۰ درصدی و مدیریت پایدار انرژی گام برمی‌دارد.