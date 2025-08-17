به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت، آخرین تمرین خود پیش از آغاز فصل مسابقات لیگ برتر را امروز به مدت یک ساعت برگزار کردند.
این تمرین در دو بخش در زمینهای شماره ۲ و ۳ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
* بازیکنان بعد از کشش، نرمش، گرم کردن و سایر تمرینات بدنی به پاسکاری و در ادامه مرور برنامههای تاکتیکی طراحی شده پرداختند. دروازهبانها نیز در بخشی از کار، تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر مربی دروازهبانی انجام دادند.
* انگیزه و هیجان برای شروع مسابقات نزد بازیکنان در این تمرین بیش از پیش نمود داشت.
* در پایان تمرین، وحید هاشمیان پیش از عزیمت تیم جهت اردوی پیش از بازی صحبت کوتاهی را برای بازیکنان انجام داد.
* سرمربی سرخها ضمن یادآور شدن مسؤولیتی که در قبال هواداران و نام بزرگ پرسپولیس بر عهده آنها است از بازیکنان به پاس صبوری و تحمل در قبال اردو و تمرینات سخت، تقدیر و تشکر کرد و از آنها خواست همین تلاش و روند را در مسابقه پیش رو و تمرینات آینده به کار ببندند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود.
نظر شما