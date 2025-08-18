به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور امروز دوشنبه برای بیست‌وپنجمین بار در حالی آغاز می‌شود که تیم‌ها با تغییرات گسترده در کادر فنی و بازیکنان پا به میدان گذاشته‌اند و حالا از همان هفته نخست به دنبال نمایش قدرت و تثبیت جایگاه خود هستند. نگاه اجمالی به نحوه قهرمانی تیم‌ها در اکثر ادوار گذشته نشان می‌دهد تیمی توانسته است راه قهرمانی را برای خود هموار سازد که امتیازات را در هفته‌های ابتدایی به خوبی جمع کند.

فوتبال ایران منتظر رونمایی از استراتژی هاشمیان در پرسپولیس

پرسپولیس یکی از تیم‌هایی است که تغییرات اساسی در تابستان داشت. جدایی اسماعیل کارتال موجب شد تا وحید هاشمیان هدایت سرخ‌پوشان را بر عهده بگیرد. پرسپولیس در نقل و انتقالات بازیکنانی چون پیام نیازمند، تیوی بیفوما، سرژ اوریه، مارکو باکیچ، رضا شکاری، مجتبی فخریان، محمدحسین صادقی و امین کاظمیان را جذب کرد، اما در مقابل نفراتی مثل سعید صادقی، ایواب العملود، الکسی گندوز، مسعود ریگی، فرشاد فرجی و گئورگی گولسیانی را از دست داد.

حریف امروز پرسپولیس، فجر شهید سپاسی شیراز است که با قهرمانی فصل گذشته در لیگ آزادگان دوباره به لیگ برتر بازگشته و با هدایت پیروز قربانی امیدوار است با ارائه فوتبالی متفاوت، جایگاه ویژه‌ای در فصل جدید پیدا کند.

این بازی نه تنها تنور لیگ را گرم می‌کند بلکه انتظارها را برای تماشای فوتبال هاشمیان که برای نخستین بار تجربه سرمربیگری دارد را با بازیکنان صاحب نام پرسپولیس به پایان می‌رساند. باید دید دیدگاه فنی کدام یک از این سرمربیان جوان باعث خوشحالی هوادارانش خواهد شد و چه آغازی را برای هر دو تیم رقم خواهد زد.

انگیزه‌های آسانسوری مقابل اهداف ذوب آهن

ذوب‌آهن اصفهان هم تابستانی پرنوسان را تجربه کرد و با انتخاب قاسم حدادی‌فر به عنوان سرمربی جدید وارد لیگ شد. این تیم در همان هفته نخست باید به مصاف پیکان تهران برود؛ تیمی که با هدایت سعید دقیقی دوباره به لیگ برتر بازگشته است. پیکانی‌ها به دنبال شکستن طلسم تیم آسانسوری بودن میان لیگ یک و لیگ برتر هستند و شاید همین هفته اول، غافلگیری بزرگی برای رقبا رقم بزنند.

نیمکت‌های ثابت دنبال شروع قدرتمند

از میان تیم‌های لیگ برتری، گل‌گهر سیرجان و آلومینیوم اراک تغییرات کمتری را پشت سر گذاشتند. مهدی تارتار همچنان در گل‌گهر ماندگار شد و مجتبی حسینی نیز در آلومینیوم باقی ماند. با این حال، جدایی محمدرضا اخباری، امیرمحمد رزاقی‌نیا و محمدمهدی زارع از گل‌گهر مهم‌ترین تغییر در فهرست این تیم بود. در سوی دیگر، آلومینیوم بازیکنی مثل امین کاظمیان را به پرسپولیس داد و عارف حاجی‌عیدی را هم به سپاهان واگذار کرد. این بازی جدالی متعادل و حساس برای شروع فصل خواهد بود.

‌خیبر خرم‌آباد دنبال سه امتیاز واجب

خیبر خرم‌آباد با سرمربیگری مهدی رحمتی فصل جدید را آغاز می‌کند. این تیم در حالی مقابل مس رفسنجان قرار می‌گیرد که رفسنجانی‌ها روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته‌اند. تیم مس تا ۱۵ روز مانده به آغاز فصل سرمربی نداشت، اما در نهایت رسول خطیبی هدایت آن را برعهده گرفت. جذب بازیکنان قدیمی این مربی مثل سامان نریمان‌جهان هم بخشی از تغییرات سریع مس در هفته‌های اخیر بود. حالا باید دید که مسِ کم‌تمرین در برابر خیبری که اردوی پیش‌فصل منظم‌تری داشت، چه نتیجه‌ای کسب خواهد کرد.

برنامه دیدارهای امروز دوشنبه از هفته اول لیگ برتر به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن – پیکان؛ ساعت ۱۹:۱۵

* گل‌گهر سیرجان – آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۹:۱۵

* پرسپولیس – فجر سپاسی؛ ساعت ۱۹:۳۰

* خیبر خرم‌آباد – مس رفسنجان؛ ساعت ۱۹:۳۰