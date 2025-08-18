به گزارش خبرنگار مهر، محسن جاپلقی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به پیشینه تاریخی شهر خوانسار اظهار کرد: بلدیه خوانسار در سال ۱۳۰۷ تأسیس شده و با توجه به قدمت شهر، بخشی از زیرساختهای شهری فرسوده و آسیبدیده است. یکی از مهمترین چالشهای شهری در سالهای اخیر، موضوع آسفالت معابر بوده که به دلیل اجرای پروژه شبکه فاضلاب با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت، هزینههای سنگینی را به شهرداری تحمیل کرده است.
راهاندازی دوباره کارخانه آسفالت پس از ۱۲ سال تعطیلی
شهردار خوانسار افزود: طی این سالها شهرداری تلاش کرده پروژه فاضلاب با قدرت ادامه یابد و همزمان خسارات ناشی از حفاریها جبران شود، اما نشستهای مکرر و پرسازی نامناسب باعث افزایش هزینهها شده است. به همین منظور یکی از اقدامات ضروری، راهاندازی مجدد کارخانه آسفالت شهرداری پس از ۱۲ سال تعطیلی بود که اکنون بیش از ۷۰ درصد تجهیزات آن نصب شده و نوسازی کامل صورت گرفته است. وی تأکید کرد: وقفه در بهرهبرداری از کارخانه ناشی از ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق بوده و هیچ قصوری از سوی شهرداری در این زمینه وجود نداشته است.
جاپلقی با اشاره به وسعت شبکه معابر خوانسار گفت: این شهر با محدودهای ۱۸ کیلومتری و ۳۷۰ کیلومتر طول شبکه معابر و جمعیت حدود ۲۲ هزار نفر، نیازمند هزینههای بسیار سنگینی در نگهداری و بهسازی معابر است که بعضاً فراتر از توان شهرداری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرحهای ترافیکی اشاره کرد و اظهار کرد: در صورت تکمیل آزادسازیها در هسته مرکزی شهر، خیابان امام و مسیر دو طرف رودخانه به صورت یکطرفه ساماندهی خواهد شد که در صورت تحقق، مشکل ترافیک خوانسار به طور کامل مرتفع میشود.
شهردار خوانسار با اشاره به حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری جوانان افزود: اگرچه حمایت از جوانان در شرح وظایف مستقیم شهرداری نیست، اما مراجعات هنرمندان شهر همواره مورد توجه قرار گرفته و در حد توان از آنان حمایت شده است.
وی در خصوص شفافیت مالی شهرداری تأکید کرد: طبق ماده ۷۱ قانون شهرداریها، هر شش ماه یک بار گزارش درآمد و هزینهها منتشر میشود و این روند بهطور کامل در حال انجام است.
پیشتازی خوانسار در توسعه فضای سبز و فضاهای شهری
جاپلقی با بیان اینکه خوانسار به عنوان باغشهر شناخته میشود، گفت: از مجموع ۱۳۰۰ هکتار محدوده شهر، ۴۷۰ هکتار آن باغ است که این ظرفیت در کشور کمنظیر است. با این حال شهرداری توسعه فضای سبز را با جدیت دنبال میکند؛ سال گذشته ۳۳ هزار اصله نهال شامل ۲۱ هزار صنوبر، ۵ هزار زبانگنجشک و ۷ هزار سنجد در شهر کاشته شد که بخشی از آنها با پساب تصفیهشده آبیاری میشوند و فشار مضاعفی به شبکه آبرسانی وارد نمیکنند.
وی ادامه داد: در حوزه فضاهای ورزشی و رفاهی نیز تاکنون چهار پارک محلهای ساماندهی شده و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین فرهنگسرای خیرساز شهر با مدیریت شهرداری خدمات متنوع آموزشی، فرهنگی و ورزشی ارائه میدهد و پیشنهادات جدید نیز مورد حمایت قرار میگیرد.
شهردار خوانسار در با اشاره به بهسازی پایانه برونشهری در بلوار باران گفت: این پایانه در سال گذشته با هزینهای سنگین بازسازی و نیکوسازی شد و هماکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
بودجه خودکفای شهرداری و تمرکز بر پروژههای عمرانی
جاپلقی با اشاره به پروژههای نیمهتمام شهرداری خوانسار تصریح کرد: شهرداری با حجم عظیمی از پروژههای نیمهتمام روبهروست که برخی از آنها حتی طی یک یا دو سال نیز به اتمام نمیرسند. یکی از مهمترین این پروژهها، احداث جاده سلامت است که به عنوان پروژهای حیاتی در حوزه پدافند و مدیریت بحران تعریف شده است.
وی افزود: سال گذشته بخش عمده عملیات کوهبری این پروژه به پایان رسید و امسال نیز به طور مستمر عملیات خاکبرداری ادامه دارد. هدف اصلی این پروژه خروج محله متراکم منظریه از بافت ناکارآمد شهری، ارتقای مدیریت بحران و ایجاد مسیر گردشگری است. این جاده با اتصال به میدان عسل میتواند دسترسی اختصاصی به پارک سرچشمه را فراهم کند و بخش قابل توجهی از ترافیک کاذب گردشگران را از سطح شهر کاهش دهد.
شهردار خوانسار در خصوص بودجه امسال توضیح داد: بودجه شهرداری کاملاً خودکفا بوده و بودجه دولتی سهم بسیار کمی از آن دارد. برخلاف دستگاههای دولتی، تحقق بودجه شهرداری تا پایان سال زمان دارد. به طور کلی، بودجه شهرداری ۶۰ درصد عمرانی و ۴۰ درصد جاری است؛ اما سال گذشته بیش از ۷۰ درصد بودجه صرف امور عمرانی شد که یکی از پرکارترین سالهای عمرانی خوانسار را رقم زد. بخش عمده این بودجه به خرید آسفالت اختصاص داشت که هزینههای زیادی به شهرداری تحمیل کرد. به همین دلیل راهاندازی کارخانه آسفالت شهرداری در دستور کار قرار گرفته است تا با کاهش هزینهها، روند پروژههای عمرانی تسهیل شود.
وی در خصوص زمانبندی ترمیم معابر فرعی گفت: به دلیل حجم بالای حفاریهای شبکه فاضلاب و دستگاههای خدماترسان، شهرداری با ترانشههای متعددی روبهروست. با این حال، بخش زیادی از ترانشهها ترمیم شده و تلاش بر این است تا پیش از آبانماه لکهگیری معابر سطح شهر به پایان برسد.
جاپلقی با اشاره به توسعه فضای سبز و فضاهای شهری بیان کرد: سال گذشته احداث پارک محلهای جوزچه بالا انجام شد و امسال نیز بهسازی پارک محله شهرک شاهد، پارک وادشت و پارک جوزچه پایین در دستور کار قرار گرفت. این روند تا تکمیل بهسازی ۱۳ پارک محلهای ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه مدیریت پسماند تصریح کرد: سال گذشته طرح "کاپ" یا کاهش پسماند و تفکیک از مبدا با محوریت فرهنگسرا آغاز شد. فاز اول این طرح در مدارس، دانشگاهها، بانکها و ادارات اجرا شد و با بازگشایی مدارس تکمیل خواهد شد. همچنین برای کاهش مصرف پلاستیک، کیسههای پارچهای میان شهروندان توزیع شد و پویش حذف شیرابه به عنوان یکی از معضلات اصلی پسماند در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، فرایند تفکیک تکمیلی در کارخانه بازیافت شهرداری همچنان ادامه دارد.
شهردار خوانسار در خصوص دفع آبهای سطحی گفت: سال گذشته مشکل آبگرفتگی در تقاطع بلوار باران بالاتر از بنیاد مسکن برطرف شد و امسال نیز در تقاطع خیابان شهید رجایی و ثقه الاسلام کانال کاملاً شکافته و با لولهگذاری اصلاح شد تا مشکل دفع آبهای سطحی رفع شود.
