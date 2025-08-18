موج گرما تا روز چهارشنبه در استان ایلام تداوم دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد شدید در کشور عراق و فعال شدن تودههای گرد و خاک، نسبت به کاهش کیفیت هوا و نفوذ گرد و غبار در برخی نقاط استان طی امروز و فردا هشدار داد.
رستمی افزود: از فردا روند افزایشی دما آغاز شده و موج گرما وارد استان میشود. این موج گرما تا روز چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت.
وی پیشبینی کرد: برای مناطق شمالی و سردسیری استان، بیشینه دما به نزدیک به ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین، در مناطق گرمسیری استان دمای هوا بین ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
