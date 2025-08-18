  1. استانها
پایان عملیات پروازهای اربعین در فرودگاه بیرجند

بیرجند- مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی از پایان عملیات پروازهای اربعین در فرودگاه بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صدری، مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های اداره‌کل فرودگاه‌های استان و همراهی استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، تعداد ۴ پرواز رفت و برگشت ویژه اربعین حسینی در روزهای ۲۰ و ۲۶ شهریورماه در فرودگاه بیرجند برقرار شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی افزود: طی این دو روز، در مجموع ۲۳۹ زائر وارد مرکز استان و ۱۲۷ زائر از بیرجند به مقصد عتبات عالیات اعزام شدند. همچنین با هماهنگی انجام شده، تیم پزشکی جمعیت هلال‌احمر بیرجند مستقر در شهر کاظمین شامل ۸۰ نفر کادر پزشک و درمان، از طریق پرواز روز ۲۶ به‌صورت هوایی وارد مرکز استان شدند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خاطرنشان کرد: مسافرانی که درخواست سفر هوایی داشتند، توانستند از ظرفیت این پروازها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اداره‌کل فرودگاه‌های استان با همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در عملیات پروازهای اربعین، نهایت تلاش خود را به‌کار گرفت تا خدمات مطلوبی به زائران حسینی ارائه شود.

