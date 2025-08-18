پایان عملیات پروازهای اربعین در فرودگاه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صدری، مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های اداره‌کل فرودگاه‌های استان و همراهی استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، تعداد ۴ پرواز رفت و برگشت ویژه اربعین حسینی در روزهای ۲۰ و ۲۶ شهریورماه در فرودگاه بیرجند برقرار شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی افزود: طی این دو روز، در مجموع ۲۳۹ زائر وارد مرکز استان و ۱۲۷ زائر از بیرجند به مقصد عتبات عالیات اعزام شدند. همچنین با هماهنگی انجام شده، تیم پزشکی جمعیت هلال‌احمر بیرجند مستقر در شهر کاظمین شامل ۸۰ نفر کادر پزشک و درمان، از طریق پرواز روز ۲۶ به‌صورت هوایی وارد مرکز استان شدند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خاطرنشان کرد: مسافرانی که درخواست سفر هوایی داشتند، توانستند از ظرفیت این پروازها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اداره‌کل فرودگاه‌های استان با همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در عملیات پروازهای اربعین، نهایت تلاش خود را به‌کار گرفت تا خدمات مطلوبی به زائران حسینی ارائه شود.