به گزارش خبرنگار مهر، عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی، از آغاز پروازهای فوق‌العاده اربعین حسینی از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد و گفت: صبح دیروز دوشنبه ۲۰ مردادماه، نخستین پرواز فوق‌العاده اربعین با ورود ۱۰۳ زائر به فرودگاه بیرجند انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: نخستین پرواز خروجی زائران اربعین از بیرجند به مقصد نجف اشرف نیز شب گذشته ساعت ۲۱ با بدرقه استاندار خراسان جنوبی و مسئولان استانی انجام شد و ۱۲۷ زائر راهی دیار عشق و دلدادگی شدند.

طهماسبی با اشاره به همکاری و تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی و مجمع نمایندگان استان در برقراری این پروازها اظهار کرد: پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه بیرجند توسط شرکت هواپیمایی کاسپین انجام می‌شود و دومین پرواز رفت و برگشت در تاریخ ۲۶ مرداد ماه برقرار خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: پرواز بیرجند به نجف در تاریخ ۲۶ مرداد با نرخ بسیار مناسب هم‌اکنون امکان خرید دارد و زائران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. در صورت خرید بلیت، زائران می‌توانند برای بازگشت به وطن از پروازهای فرودگاه مشهد استفاده کنند.