آغاز پروازهای اربعین حسینی از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند

بیرجند- مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی از آغاز پروازهای اربعین حسینی از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی، از آغاز پروازهای فوق‌العاده اربعین حسینی از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد و گفت: صبح دیروز دوشنبه ۲۰ مردادماه، نخستین پرواز فوق‌العاده اربعین با ورود ۱۰۳ زائر به فرودگاه بیرجند انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: نخستین پرواز خروجی زائران اربعین از بیرجند به مقصد نجف اشرف نیز شب گذشته ساعت ۲۱ با بدرقه استاندار خراسان جنوبی و مسئولان استانی انجام شد و ۱۲۷ زائر راهی دیار عشق و دلدادگی شدند.

طهماسبی با اشاره به همکاری و تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی و مجمع نمایندگان استان در برقراری این پروازها اظهار کرد: پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه بیرجند توسط شرکت هواپیمایی کاسپین انجام می‌شود و دومین پرواز رفت و برگشت در تاریخ ۲۶ مرداد ماه برقرار خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: پرواز بیرجند به نجف در تاریخ ۲۶ مرداد با نرخ بسیار مناسب هم‌اکنون امکان خرید دارد و زائران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. در صورت خرید بلیت، زائران می‌توانند برای بازگشت به وطن از پروازهای فرودگاه مشهد استفاده کنند.

