برنامه پروازی فرودگاه شهدای طبس تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صدری صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: چهار پرواز رفت و برگشت در طول هفته برای روزهای پنج‌شنبه و جمعه در مسیر تهران – طبس برقرار بود که به منظور خدمت‌رسانی بهتر به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت پروازی، پرواز روز جمعه شرکت هواپیمایی پارس به روز یکشنبه منتقل شد.

وی افزود: بر اساس برنامه جدید، پرواز شرکت هواپیمایی پارس روزهای یکشنبه ساعت ۰۹:۳۰ از تهران انجام می‌شود و پس از ورود به فرودگاه شهدای طبس در ساعت ۱۰:۴۰، ساعت ۱۱:۱۵ طبس را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

صدری در ادامه تأکید کرد: پرواز روز پنج‌شنبه شرکت هواپیمایی ماهان طبق برنامه قبلی برقرار است و هم‌اکنون فرودگاه شهدای طبس در روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه دارای پرواز است.

به گفته مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی، تداوم این پروازها منوط به استقبال و همراهی مردم شریف استان خواهد بود.