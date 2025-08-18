رد موقت درخواست مهاجم پرسپولیس برای افزایش مبلغ قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس خواهان افزایش مبلغ سال دوم قراردادش با پرسپولیس شده است تا در روزهایی که مدیران این باشگاه با مشکل سقف بودجه برای ثبت قرارداد بازیکنان تازه وارد خود دست و پنجه نرم می‌کنند با چنین درخواستی هم روبرو شوند.

علیپور که فصل گذشته تنها مهاجم گلزن پرسپولیس بود فعلا قرار است با همان مبلغ قبلی مندرج در قراردادش با پرسپولیس کار را پیش ببرد و بررسی افزایش مبلغ قراردادش به ماه‌های پیش رو موکول شود.

باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد پیشنهاد تمدید قرارداد با او را ارائه کند و در بسته پیشنهادی خود موضوع افزایش مبلغ را نیز قرار دهد.

شایان ذکر است علیپور امروز در نخستین بازی پرسپولیس در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در خط حمله تیمش مقابل فجر شهید سپاسی شیراز حضور خواهد داشت. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شسهدای شهرقدس برگزار می‌شود.