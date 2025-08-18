خروج ۴ بازیکن از لیست پرسپولیس مقابل فجر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز مقابل فجر شهید سپاسی شیراز قرار می‌گیرد که چند بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت نمی‌توانند در ترکیب قرار بگیرند.

از این رو وحید هاشمیان برای ارائه نخستین ایده‌های فنی اش در فوتبال باشگاهی کشور، مجبور به جابجایی بازیکنان تیم شد تا ترکیب امروز را دستخوش تغییرات ناخواسته کند.

مرتضی پورعلی گنجی که به دلیل آسیب از ناحیه بینی با ماسک مخصوص تمرین می‌کند مجوز بازی پیدا نکرد تا همچون اوستون ارونوف و سرژ اوریه از لیست تیم خارج شود.

همچنین هاشمیان تصمیم دارد با وجود حضور سردار دورسون در لیست این تیم از او در ترکیب امروز استفاده نکند تا نشان دهد نسبت به حضورش در لیست خروج اصرار دارد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.