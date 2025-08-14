به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اسلام شهابی از پیش‌بینی حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در این استان خبر داد و گفت: امسال ۶۵۰ ایستگاه صلواتی برای خدمت‌رسانی به زائران در سطح استان راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام شهابی با اشاره به گستردگی برنامه‌های فرهنگی و خدماتی در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: در محرم امسال بیش از ۲۳۰۰ ایستگاه صلواتی در استان فعال بودند و برای مراسم اربعین نیز ۶۵۰ ایستگاه پیش‌بینی شده تا خدمات مطلوبی به عزاداران ارائه شود.

وی افزود: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ۲۴ شهرستان استان کرمان برگزار خواهد شد. سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد به بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

حجت‌الاسلام شهابی، با اشاره به مسیرهای پیاده‌روی گفت: طول مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان در استان کرمان به حدود ۲۳۰ کیلومتر می‌رسد که با مشارکت گسترده مردم و همکاری نهادهای فرهنگی و خدماتی اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر اهداف معنوی این حرکت مردمی، تصریح کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین، تجلی عشق به سیدالشهدا علیه السلام و فرصتی برای احیای پیام عاشوراست. امسال "اربعین، مسیر مقاومت" است و دلداگان حضرت سیدالشهدا علیه السلام با "عهد برائت" از مستکبران عالم در این مسیر قدم می‌گذارند.

حجت الاسلام شهابی در مورد شعار اربعین بیان کرد؛ "ایران حسین تا ابد پیروز است" و "انا علی العهد" شعارهای محوری اربعین هستند.