خبرگزاری مهر - گروه استانها: اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان، تنها یک مناسبت مذهبی نیست بلکه نمادی زنده از عشق، ایثار و مقاومت در برابر ظلم است. هر ساله میلیونها عاشق اباعبدالله از سراسر جهان خود را به کربلا میرسانند تا در بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان شرکت کنند. اما برای آنان که به هر دلیل موفق به این سفر معنوی نمیشوند، پیادهرویهای نمادین در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمان، فرصتی است تا سهمی در این حرکت عظیم داشته باشند.
پیادهروی ۲۸ کیلومتری کرمان به جوپار؛ تجربهای از جنس اربعین
امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با اربعین حسینی، شهر کرمان شاهد یکی از باشکوهترین مراسم مذهبی خود بود. هزاران نفر از دلدادگان امام حسین (ع) که به دلایل مختلف از سفر به کربلا محروم مانده بودند، با پای پیاده مسیر ۲۸ کیلومتری از کرمان تا امامزاده حسین (ع) شهر جوپار را پیمودند تا ثواب پیادهروی نجف تا کربلا را کسب کنند.
این حرکت خودجوش مردمی که هر ساله با شکوه بیشتری برگزار میشود، نشاندهنده عمق ارادت مردم کرمان به سیدالشهدا (ع) و فرهنگ عاشورایی است. شرکتکنندگان در این پیادهروی با ذکر "یا حسین" و خواندن زیارت اربعین، فضایی معنوی مشابه پیادهروی اصلی اربعین ایجاد کردند.
از زیارت اربعین تا استقبال گرم در جوپار
مراسم روز پنجشنبه از ساعت اولیه صبح با قرائت زیارت اربعین در نقطه آغازین مسیر در کرمان شروع شد. پس از اتمام زیارت، شرکتکنندگان با نظم و انسجام خاصی حرکت خود را به سمت جوپار آغاز کردند. در طول مسیر، موکبهای مختلفی برپا شده بود که به ارائه خدمات به زائران میپرداختند.
این موکبها شامل ایستگاههای آب و غذارسانی، نقاط استراحت، درمانگاههای سیار و ایستگاههای فرهنگی بود. بسیاری از این موکبها توسط جوانان محلی و گروههای مردمی اداره میشد که این خود نشاندهنده مشارکت گسترده مردم در این مراسم بود.
در پایان مسیر و با رسیدن به امامزاده حسین (ع) در جوپار، شرکتکنندگان با استقبال گرم مردم این شهر مواجه شدند. مراسم پایانی شامل دعا، سخنرانیهای مذهبی و پذیرایی از زائران بود.
حضور پررنگ خانوادهها و نسل جوان
یکی از ویژگیهای بارز این پیادهروی، حضور چشمگیر خانوادهها به همراه کودکان و نوجوانان بود. بسیاری از والدین با آوردن فرزندان خود سعی در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان داشتند. کودکان و نوجوانان نیز با شور و اشتیاق خاصی در مراسم شرکت کرده و با حمل پرچمهای عزاداری و خواندن سرودهای مذهبی، فضایی پر شور ایجاد کرده بودند.
جوانان کرمانی نیز با ابتکارات مختلفی سعی در هرچه باشکوهتر برگزار کردن این مراسم داشتند. از توزیع نوشیدنیهای خنک در گرمای تابستان گرفته تا راهاندازی ایستگاههای فرهنگی و هنری در طول مسیر، همه نشاندهنده خلاقیت و عشق این نسل به امام حسین (ع) بود.
چالشهای مسیر؛ گرمای تابستان و طولانی بودن راه
پیادهروی ۲۸ کیلومتری در گرمای مرداد ماه کرمان به هیچ وجه کار آسانی نبود. دمای هوا در برخی ساعات به بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد میرسید و این خود آزمونی برای ایمان و اراده شرکتکنندگان بود. اما عشق به امام حسین (ع) و یادآوری سختیهای کاروان اسرای کربلا، به زائران نیرویی مضاعف میداد.
بسیاری از شرکتکنندگان با بیان اینکه "این گرمای کرمان در مقابل گرمای تشنگی امام حسین (ع) و اهل بیتش هیچ است"، سعی در روحیهدهی به یکدیگر داشتند. برخی نیز با مقایسه این مسیر با پیادهروی ۸۰ کیلومتری نجف به کربلا، آن را تمرینی برای شرکت در پیادهروی اصلی در سالهای آینده میدانستند.
گسترش مراسم به سایر شهرستانهای استان کرمان
همزمان با مراسم اصلی در کرمان، سایر شهرستانهای استان نیز شاهد برگزاری چنین مراسمی بودند. در شهرهایی مانند رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت نیز پیادهرویهای نمادین اربعین با استقبال گسترده مردم مواجه شد. این نشاندهنده نفوذ عمیق فرهنگ عاشورایی در تمام نقاط استان کرمان است.
در برخی از این شهرها، مسیرهای پیادهروی به اماکن مذهبی مهم همان منطقه ختم میشد. این تنوع در عین وحدت هدف، زیبایی خاصی به مراسم در سطح استان بخشیده بود.
نقش نهادها و سازمانها در برگزاری مراسم
اگرچه این مراسم یک حرکت خودجوش مردمی است، اما نهادهای مختلفی در تسهیل برگزاری آن نقش داشتند. استانداری کرمان، شهرداری، نیروی انتظامی، هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی از جمله نهادهایی بودند که با برپایی ایستگاههای مختلف خدماتی و تأمین امنیت مسیر، به زائران خدمت میکردند.
نیروی انتظامی با کنترل ترافیک و ایجاد مسیر امن برای پیادهروان، هلال احمر با استقرار آمبولانسها و درمانگاههای سیار، و دانشگاه علوم پزشکی با ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری از گرمازدگی، همگی در خدمت این مراسم بودند.
ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیادهروی اربعین در کرمان
این مراسم تنها یک حرکت مذهبی نیست بلکه دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی عمیقی است. گردهمایی اقشار مختلف مردم از هر قشر و سنی در کنار یکدیگر، تقویت روحیه همبستگی و وحدت را به دنبال دارد. همچنین، این پیادهروی فرصتی است برای انتقال ارزشهای عاشورایی به نسل جوان.
بسیاری از شرکتکنندگان معتقدند این مراسم تأثیرات مثبت اخلاقی و اجتماعی زیادی دارد. از تقویت صبر و استقامت گرفته تا افزایش روحیه ایثار و کمک به همنوع، همه در طول این مسیر ۲۸ کیلومتری تمرین میشود.
پیادهروی اربعین، تجلی عشق بیشائبه به امام حسین (ع)
پیادهروی اربعین حسینی در کرمان و دیگر شهرهای استان، نشاندهنده عشق بیشائبه مردم این دیار به امام حسین (ع) و ارزشهای والای عاشوراست. مردمی که با وجود همه سختیها و محدودیتها، سعی میکنند سهمی در این حرکت جهانی داشته باشند.
شرکت کودکان، نوجوانان، جوانان و کهنسالان در کنار یکدیگر، تصویری زیبا از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشت. این مراسم نه تنها یک حرکت مذهبی بلکه درسهایی عملی از صبر، استقامت، ایثار و همبستگی است که میتواند الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی باشد.
امسال نیز مانند سالهای گذشته، پیادهروی اربعین حسینی در کرمان با موفقیت و خیر و برکت برگزار شد و بار دیگر ثابت کرد که عشق به امام حسین (ع) در دلهای مردم این دیار جاری و ساری است. این حرکت مقدس، نویدبخش تداوم راه حسینی و زنده نگه داشتن آرمانهای والای عاشوراست.
