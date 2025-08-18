  1. استانها
زنبورداران استان بوشهر موظف به دریافت مجوز اسکان هستند

بوشهر- معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از الزامی بودن اخذ مجوز اسکان برای تمام زنبورداران بومی و مهاجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب نکیسا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به زمان تولید و برداشت عسل کُنار و در راستای ساماندهی اسکان زنبورداران و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و درگیری، انجام هماهنگی و اخذ مجوز اسکان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا تعاونی زنبورداری طرف قرارداد ضروری است.

وی با بیان اینکه از اواسط شهریورماه کوچ گسترده زنبوردارن به استان بوشهر آغاز می‌شود افزود: تمام زنبورداران اعم از بومی و مهاجر ملزم به رعایت قوانین دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ قانون نظام جامع دامپروری کشور هستند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی بوشهر تصریح کرد: مانند سنوات گذشته، اسکان زنبورستان‌های بومی هر منطقه در اولویت خواهند بود.

نکیسا خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۲ هزار زنبوردار بومی و مهاجر وارد استان شوند که از این تعداد حدوداً ۲ هزار تن عسل برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید عسل کُنار در کشور محسوب می‌شود ادامه داد: عسل کُنار استان از نظر عطر، طعم و کیفیت نسبت به سایرعسل‌های تولیدی در کشور دارای ارزش و اهمیت بالایی بوده و نشان جغرافیایی عسل کنار به نام استان ثبت شده است.

