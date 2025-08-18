یک واحد درمانی در فردیس به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته‌آ عینی گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و ارتقای سطح خدمات درمانی، کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان فردیس روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در بازدیدهای میدانی، یک مجتمع درمانی به دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی و تخلفات بهداشتی و عدم رفع نواقصی چون عدم دفع بهداشتی پسماندهای پزشکی، نداشتن مجوز تزریقات و پانسمان و … با وجود به تذکرات متعدد و با استناد به دستورالعمل‌های قانونی پلمب شد.

عینی تاکید کرد: نظارت مستمر و برخورد قانونی با مراکز درمانی متخلف در دستور کار این شبکه قرار دارد و با هرگونه کوتاهی در رعایت استانداردهای بهداشتی برخورد خواهد شد.